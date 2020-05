Neuer Stellvertreter für den Bürgermeister

Zwei Kandidaten: Barenburger Gemeinderat wählt Michael Maschmann

+ Barenburgs Bürgermeister Hermann Dencker (Mitte) mit seinen Stellvertretern Lars Röper (links) und Michael Maschmann, der in dieser Funktion Stefan Schwier folgt. Foto: Kopecki

Barenburg – Stefan Schwier scheidet aus dem Barenburger Gemeinderat aus: Er hat seinen Wohnsitz in die Sulingen Ortschaft Melloh verlegt. Bürgermeister Hermann Dencker verlas in der Ratssitzung am Dienstagabend in der Turnhalle eine Erklärung seines bisherigen Stellvertreters, der aus persönlichen Gründen nicht teilnehmen konnte: Er habe die Arbeit mit seinen Ratskollegen sehr geschätzt.