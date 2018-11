Neuer Schwung für den Adventsmarkt

Wehrblecker Budenstadt an der Turnhalle

+ Das Organisationsteam mit, von links, Nina Gödeker, Marie Langhorst und Carolin Schulz-Schwenker.

Wehrbleck - Soll nun ein Adventsmarkt stattfinden oder doch nicht? Er soll, heißt es als klare Ansage von Nina Gödeker, Marie Langhorst und Carolin Schulz-Schwenker: „Seit wir Kinder waren, sind wir zum Adventsmarkt gegangen.“ Das Trio möchte den Adventsmarkt als Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft neu beleben – und hofft, dass sich Besucher in diesem Jahr wieder zahlreich einfinden. Der Wehrblecker Adventsmarkt 2018 beginnt am Samstag, 1. Dezember, um 15 Uhr mit einem Kaffeetrinken. Es sei für ein Unterhaltungsprogramm gesorgt, heißt es seitens der Organisatorinnen. Um 16 Uhr soll der Markt vor der Turnhalle offiziell eröffnet werden. Mit einem Adventsgedicht, mit einer Ansprache des Bürgermeisters. Damit die Besucher auch ein schönes Angebot in den Verkaufsbuden vorfinden, haben die Organisatorinnen Aussteller angesprochen und für den Adventsmarkt in Wehrbleck gewinnen können. Viel Selbstgemachtes ist darunter, angefangen von Armbändern über Kinderschuhe bis zu Marmelade. Für die Kinder gibt es Stockbrot, ein Kinderkarussell und ein Bastelangebot. Getragen werde das Programm von den örtlichen Vereinen und Institutionen, wie der DRK-Tagespflege „Alte Schule“ der Tagespflege „Simonshof“, dem Elternrat der Kindertagesstätte, dem Heimatverein, die zum Teil selbst Verkaufsbuden beschicken oder aber für die Verpflegung sorgen, wie der Boßelclub, die Jugendfeuerwehr, der Schützenverein Strange-Buchhorst, die Kicker der I. Herren des SV Falke Wehrbleck und die Ortsfeuerwehr. - sis