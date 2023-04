Neuer Ellerburg-Aue-Radweg mit Touren durch Samtgemeinde Kirchdorf

Von: Sylvia Wendt

Laden ein, den neuen Ellerburg-Aue-Radweg zu erkunden: Heinz Schürmann, Stefanie Gehrke, Dorothea Schneider, Astrid Unger und Rolf Hedemann beim „Einkehrschwung“ im Landhotel „Baumann’s Hof“ (von links). © S. Wendt

Kirchdorf – Wie entsteht eine neue Radwegroute? Für den neuen Ellerburg-Aue-Radweg gilt: Man nehme eine Gruppe pensionierter Kreativer, die gerade 15 Jahre um die Ellerburg gekämpft haben und nun eine neue Aufgabe suchen. Man mische nach und nach touristische Akteure dazu – und fertig ist der neue Radweg.

Heinz Schürmann vom Steuerungsteam würde, wenn es so einfach gewesen wäre, vor Freude in die Hände geklatscht haben. Aber nein.

Doch der Reihe nach: Kollege Georg Droste, ebenfalls Mitglied im Steuerungsteam, das sich im „Verein Herrenhäuser und Park im Mühlenkreis“ im benachbarten Kreis Minden-Lübbecke über jenes Engagement um die Ellerburg kennengelernt hat, hat die neuen Freude mit seinen sportlichen Hobbys angesteckt. Etwa Radfahren. Die bekannten Routen sind eben genau das: bekannt. Die heute nutzbaren digitalen Karten-Apps sind gern genutzte Helfer, sich eigene Strecken zusammenzustellen. Ob als Mehrtagesfahrt oder als Tagestour, von zu Hause oder anderen Standorten aus.

„Der Ellerburg-Aue-Radweg begleitet die Große Aue von ihrer Quelle in Rödinghausen auf der Südseite des Wiehengebirges bis zur Mündung bei Liebenau in die Weser“, heißt es über den neuen Radweg. 112 Kilometer, 20 Flussquerungen (wer an der Auequelle starten möchte, addiert weitere 23,6 Kilometer): „Ich wusste gar nicht, dass die Aue so lang ist“, kommentiert Schürmann und muss schmunzeln. Er wusste auch nicht, dass aus dem Bach mal ein echter Fluss wird. Droste hat die Freunde die Drahtesel satteln und die Gegend erkunden lassen. Der Ellerburg-Aue-Radweg verläuft, anders als andere Flussradwege, nicht immer direkt neben dem Wasser. Die Radler erkunden immer wieder andere Natur und Landschaft – und hier setzt die Planung der Rundtouren an: Wer möchte, kann eine von neun Rundtouren entlang des Weges für besondere Erkundungen nutzen.

Zwei davon führen durch die Region: 60,4 Kilometer lang ist die Rundtour vom Radweg über Ströhen um das Uchter Moor herum nach Kirchdorf. 61,9 Kilometer führen von der Mündung zurück entlang der Weserauen, über Steyerberg und weiter nach Kirchdorf.

Wer alle bisher elf Touren absolviert, kommt am Ende auf deutlich über 300 gefahrene Kilometer. Entlang der Planungen der Steuerungsgruppe um Georg Droste sind eingestiegen: Touristikbeauftragte Stefanie Gehrke von der Samtgemeinde Uchte, Geschäftsführerin Dorothea Schneider vom „DümmerWeserLand“ – und Touristikbeauftragter Rolf Hedemann für die Samtgemeinde Kirchdorf. Er musste Astrid Unger, Inhaberin des Hotels „Baumann’s Hof“ in Kirchdorf, gar nicht lange bitten – Unger hat das Potenzial sofort erkannt. Und hat bereits weitere Ideen entwickelt: Etwa Abholservice bei Pannen oder Lieferservice für Gepäck.

Der Radweg ist erst seit gut zweieinhalb Jahren „freigegeben“ und Heinz Schürmann freut sich über weitere Mitstreiter. Besonders Gastronomen, die sich einbringen und weitere Ziele sein könnten. Touristische Anbieter sind immer gefragt, die Zahl der Radler ist enorm gestiegen. Astrid Unger und Ehemann Ulf Meyer könnten weitere Hotels in der Region eröffnen, so stark ist die Nachfrage. Allein: Sie haben exakt gar keine Zeit dazu.

Ein Flyer gibt eine Übersicht über den Verlauf. © S. Wendt

Mit der Zahl der Radtouristen gewachsen ist auch die Lust darauf, immer wieder neue Routen und neue Ziele zu entdecken. Schürmann moniert den Papierkrieg, der manches Mal zu führen ist und dass Paragrafen oft zu Hürden aufgetürmt werden.

Dennoch: Der Ellerburg-Aue-Radweg ist eine flexible Ergänzung der Radfernwege, bietet Abstecher zum Dümmer oder in Richtung Mühlenstraße oder auf den Weser-Radweg. Gehrke, Unger, Schneider, Schürmann und Hedemann könnten Seite um Seite füllen an Ideen.

Was sie aber nicht tun: Die Radler sind heute digital unterwegs. Das spielt den Touristikern in die Hände: „Empfehlungen und Tipps stellen die Nutzer direkt für andere sichtbar in die App ein“, erklären Heinz Schürmann und Astrid Unger.

Es bleibt genügend zu tun: Ziele vernetzen (Kontakt: Ellerburg-Aue-Radweg@gmx .de), den Radweg bekannt machen, der keine eigene Ausschilderung bekommt – das Gros der Radler achte eher aufs Navi.