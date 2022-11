Neue Schienen zwischen Freistatt und Heimstatt – Straße „kippelig“

Von: Sylvia Wendt

Das Wietingsmoor bei Freistatt bietet dem Besucher täglich neue Facetten von Flora und Fauna. © S. Wendt

Freistatt – Hach, herrliche Herbstluft, die Sonne scheint, ihre Strahlen flirren durch die Bäume, Wolken am blitzeblauen Himmel. Tröööööt. Die Freistätter Feldbahn darf und kann nach abgeschlossener Sanierung wieder fahren. Und wenn sie die Straße kreuzt, kündigen die Lokführer das lautstark an. Frank Kruse und Hartmut Bambey sind es heute, die das historische Gefährt in das Wietingsmoor steuern. Endlich wieder tuckert die Bahn, und nicht nur Daniela Labbus hat ein Lächeln im Gesicht.

Die Bauleiterin der Bremer Firma Sweco hat die sechs Monate andauernden Sanierungsarbeiten begleitet. Das war bestimmt mal eine ganz andere Baustelle, oder? „Klar. Was ganz anderes, als das übliche Schwarzmachen, anstreichen und fertig, wie sonst im Straßenbau“, bestätigt Labbus. Sechs Kilometer pro Stunde darf die Bahn fahren. Kruse, im eigentlichen Beruf Bereichsleiter bei Bethel im Norden, freut sich, denn auf den sanierten Streckenabschnitten muss er nicht mehr fürchten, dass Lok und Anhänger umkippen. Die Fahrt ist aber immer noch leicht ruckelig, überwindet manch kleine „Hügel“. Kruse: „Sie folgt dem Moorverlauf.

Tatsächlich arbeitet das Moor. „Das haben wir während der Bauzeit deutlich erlebt“, bestätigt Daniela Labbus. Trockenheit bedeute: „Das Moor oxidiert, das Wasser verdunstet, das Moor zersetzt sich. Das Wietingsmoor ist ein Hochmoor, das speist sich allein aus Niederschlägen. Und wenn wir das Moor erhalten wollen, dann müssen wir es nass halten“, erklärt Bürgermeister Gero Enders, hauptberuflich Betriebsleiter des Naturschutz- und Landwirtschaftsbetriebes von Bethel im Norden. Als Zuhörer hat er an diesem Tag Kommunalpolitiker und Verwaltungsmitarbeiter aus der Samtgemeinde Kirchdorf „an Bord“. Zum Abschluss der Sanierung hatte Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher eingeladen, „damit ihr wisst, wo die Millionen bleiben.“

Das hätte die Sanierung der gesamten sechs Kilometer langen Strecke sicherlich gekostet, so summieren sich die Arbeiten an den 1 100 schlimmsten Metern bereits auf eine halbe Million Euro: Die Samtgemeinde Kirchdorf schultert 290 000 Euro, 200 000 Euro Zuschuss werden über das Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser (ArL, Geschäftsstelle Sulingen) im Rahmen der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung“ erwartet. Neben Bauleiterin Daniela Labbus fährt auch Niklas Witte von der Tiefbaufirma Witte mit, begeistert, dass die Arbeiten ein gutes Ende genommen haben. „Es ist gerader geworden, wir haben Schotter zum Unterstopfen genutzt und Boden aufgebracht“, erklärt Labbus den Aufbau des Schienenstranges, der seit 100 Jahren hier liegt und 1986 zuletzt saniert wurde.

Die Arbeiten an der Strecke sind mit dem Ende der Sanierung nicht abgeschlossen: „Wir müssen weiterhin mit der Wasserwaage prüfen, wie die Veränderungen sind. Drei Zentimeter Neigung sind erlaubt“, erklärt Frank Kruse. 18 Tonnen wiegt der Zug, mit Passagieren, eine Fracht, die nicht in Gefahr zu bringen ist. Deshalb hatte Kruse bereits 2018 die Notbremse gezogen. Er stellt für 2023 die Ampel auf Grün: Es hänge vom Wetter ab, ob die regelmäßigen Feldbahnfahrten von Freistatt nach Heimstatt wieder sonn- und feiertags (außer Karfreitag) durchgeführt werden können, sagt Kruse.

Im Blick habe man den Start der Fahrten für April 2023. Und auch den Lok-Führerschein kann ab 2023 wieder erwerben, wer es möchte. Frank Kruse erklärt unterwegs den Planetenweg, der entlang der Strecke angelegt wurde. Labbus wiederum weist auf eine Querungshilfe für Amphibien hin, die speziell angelegt wurde.

Die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Freistatt und Heimstatt muss saniert werden, es droht die Sperrung. © S. Wendt

Bei den Bauarbeiten an der Feldbahnstrecke seien an fünf Stellen Bohrungen in der parallel verlaufenden Gemeindeverbindungsstraße zwischen Freistatt und Heimstatt genommen und untersucht worden. „Wir haben ja gedacht, dass im Laufe der Zeit immer nur Asphalt oben drauf gesetzt wurde. Tatsächlich aber haben wir nur eine im Schnitt elf Zentimeter dicke Schwarzschicht“, berichtet Daniela Labbus. Die Fachleute für Straßenbau haben für die Sanierung der Straße einen ähnlichen Einsatz angedacht, wie für die Sanierung der Bahnstrecke. Schotter zum Auffüllen dort, wo die Straße erheblich abgesackt ist, der vorhandene Asphalt solle abgefräst und eine neue Schicht aufgebracht werden. Labbus weist auf tiefe Rillen hin in der Straße. Verkehrsteilnehmer werden auf die Straßenschäden aufmerksamgemacht, das Tempolimit ist stellenweise von 30 auf nur zehn Kilometer pro Stunde reduziert – besonders dort, wo es deutliche Absackungen gibt. Laut Heinrich Kammacher lautet der Vorschlag an die politischen Gremien, für die dringlichsten Arbeiten 250 000 Euro in den Haushalt einzustellen, um die Arbeiten 2023 durchführen zu können. „Sonst müssen wir die Straße sperren.“

Und dann ist das Ziel dieser ersten Fahrt, die Kranichbeobachtungstation, erreicht. Hier erklärt Gero Enders das System Moor. Das Moor, obwohl wichtiger CO2-Speicher, habe lange keine guten Karten gehabt und auf der Liste der Förderungen meist ganz unten gestanden.

Das werde sich ändern, kündigt Enders an. Das Moor werde demnächst „mehr wert sein“. Wenn es darum gehe sogenannte CO2-Zertifikate auszustellen zum Beispiel: Das Zertifikat stehe für die Menge an Emissionen, die kompensiert werden. Ein Zertifikat entspreche dabei einer Tonne Treibhausgase. Das bedeute eine lukrative Einnahmequelle für den Landeigentümer, der Moor besitzt, erklärt Enders.

Ein neuer Unterstand ist an der Kranichbeobachtungsstation geplant, die die Gruppe besichtigte. © S. Wendt

Gäste aus NRW, aus Skandinavien und Luxemburg – sie alle finden sich an diesem Aussichtspunkt ein, der genau mit Blick auf die Schlafstelle der Kraniche angelegt ist. Noch ohne Unterstand, aber das soll sich ändern. Heinrich Kammacher berichtet, dass Fördermittel bereits beantragt seien für den Bau. „Kein hoher Ausguck, sondern ein barrierefrei zugänglicher Unterstand mit grünem Dach“, sagt Kammacher.