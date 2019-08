Neue Rekordweite für Christoph Sittnick

Barenburg – Wer sich fragt, wie das geht, Boßeln, und wie weit die Kugel rollen, der findet Antworten unter anderem beim Boßelverein „Bliev drup“ Barenburg.

Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung wurde eine neue Rekordweite gefeiert: Für Christoph Sittnick wurden 1097 Meter als Gesamtweite notiert, die sich aus je drei Wurf Kurve und Gerade zusammensetzen. Den weitesten Wurf auf der Geraden hatte, ebenfalls mit neuer Rekordweite von 247 Metern, Dennis Brahde. Das beste Ergebnis in der Kurve erzielte Christoph Sittnick mit 221 Metern. Die Ergebnisse aus der Frauenriege teilte deren stellvertretende Leiterin Brigitte Sittnick mit. Neue Rekorde seien in den 15 Übungsboßelterminen nicht erzielt worden. Die beste Gesamtweite wurde notiert für Brigitte Sittnick (677 Meter), die mit 191 Metern ebenso den weitesten Wurf auf der Geraden hatte und auch ihre 121 Meter in der Kurve wurden nicht überboten.

Beate Kammacher neu im Festausschuss

Im Mittelpunkt der Versammlung standen Neuwahlen und Ehrungen. In den Ämtern bestätigt wurden Vorsitzender Günter Sittnick, seine Stellvertreterin Helga Heuer, Kassenwart Oliver Job und Schriftführer Bernd Sünkenberg, der auch weiterhin das Amt des Plakettenwartes ausübt. Neu in den Festausschuss gewählt wurde Beate Kammacher. Als Kassenprüfer schied Wolfgang Ellenberg aus. Zur Unterstützung der Kassenprüferin Elke Wilhelmi bestellte die Versammlung Dennis Brahde.

Geehrt als „Boßlerin des Jahres“ wurde Inge Mende, „Boßler des Jahres“ ist Markus Sünkenberg. Für 40 Jahre Vereinstreue dankte Günter Sittnick den Mitgliedern Waltraud Job und Heinz Cordes. Seit 25 Jahren Mitglied ist Helmut Kammacher. Die Boßler bereiten sich jetzt auf die bevorstehende Saison vor: Das Anboßeln findet am Samstag, 31. August, statt. Die Dorfgemeinschaft im Flecken wird eingeladen zum Dorfpokalboßeln, das für den Sonntag, 15. September, geplant ist. sis / r.