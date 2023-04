Neue Lufttankstelle für Pedalritter steht in Wehrbleck bereit

Von: Sylvia Wendt

An der neuen Lufttankstelle: Bürgermeister Markus Kellermann, Initiator Wilhelm Köster und Volker Witte (von links). © S. Wendt

Wehrbleck – „Das ging wahnsinnig schnell“, kommentiert Wilhelm Köster. Der umtriebige ehemalige Obermeister der Maler- und Lackiererinnung, Initiator der „Straße des Handwerks“ in Wehrbleck und Leiter des Malermuseums im Ortsteil Nordholz hatte die Idee, an der großen Bushaltestelle in Nordholz eine Lufttankstelle für Fahrradfahrer zu installieren.

Die fördert der Landkreis Diepholz, erklärt man ihm in Telefonat eins. Also führt Köster Telefonat Nummer zwei, mit Hans-Heinrich Kellner vom Landkreis Diepholz. Der ist kaum eine Stunde später samt Lufttankstelle in Wehrbleck. Volker Witte, Besitzer des Hofes, auf dem das Museum residiert, Gemeinderatsmitglied und Landwirt, hatte noch einen alten Gewichtsklotz von einem Schlepper, der flugs einbetoniert wurde. Und auf dem wurde die neue Lufttankstelle montiert, dazu ein Schild aufgestellt.

Bürgermeister Markus Kellermann, Köster und Witte wissen, dass die Haltestelle mit ihrer markanten Hütte gern genutzt wird von Radlern, die hier rasten. Sie freuen sich, dass dieses neue Angebot passend zum Radfahrsaisonstart bereitsteht.