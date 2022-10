Neue Generation ergänzt Portfolio der Barenburger Firma Meyer

Von: Sylvia Wendt

Die Ansprechpartner: André Meyer, Christoph Wiltschek, Elfriede Plenge und Kevin Kelkenberg (von links). © S. Wendt

Barenburg – Hoch- und Tiefbauarbeiten aus dem Hause der Barenburger Heinrich Meyer GmbH & Co. KG gibt es seit dem Jahr 1931. Und wenn es nach Inhaber André Meyer geht, dann bleibt das auch noch lange weiter so. Über die Jahrzehnte hat sich manches im Traditionsbetrieb verändert – verändern müssen, um „mit der Zeit“ zu gehen. Die Firma hat jetzt eine Flächennutzungsplanänderung das Aufstellen eines Bebauungsplanes beantragt, die den Fortbestand der Firma am aktuellen Standort Paschenburg 8 sichern helfen.

Notwendig ist diese Rahmenplanung etwa, wenn bauliche Veränderungen anstehen – zum Beispiel, wenn sich weitere Unternehmen auf dem großen Firmenareal ansiedeln wollen. Meyer spricht von Synergieeffekten, die sich ergeben könnten, wenn sich Firmen passend zum Bauunternehmen-Portfolio hier niederlassen wollten, wie gerade eine Malerfirma. Der Gemeinderat Barenburg hat im Juli bereits die Aufstellung eines Bebauungsplanes einstimmig beschlossen.

Im Familienbetrieb sind die zurückliegenden zwei Jahre ebenso turbulent gewesen wie in anderen Baufirmen. Doch Meyer wiegelt ab: Es gebe immer wieder mal Höhen und Tiefen. Und er betont: „Die Bausituation ist nach wie vor gut.“ 2022 sei ein Jahr, wie die Firma es wohl noch nie hatte, mit all den Material-Engpässen und Preisspiralen. Wie sieht es aus mit dem benötigten Material für die diversen Bauprojekte der Firma? „Noch ist genug da“, erklärt André Meyer. „Aber da steht uns noch was bevor.“ Präziser kann er nicht antworten, man müsse abwarten, denn: „Was 2023 kommt, fragt sich jeder.“ Er jedenfalls wolle nicht als Miesepeter dastehen.

Gleichwohl sieht er die Preisentwicklung im Einfamilienhaussegment mit Besorgnis: „Die werden noch mal teurer, bedingt durch Inflation und Rohstoffengpässe.“ André Meyer ist versierter Kaufmann und seine Rechnung sieht die Kosten für den Neubau eines regulären Einfamilienhauses die 500 000-Euro-Grenze knacken. Der Bauplatz (je nach Kommune unterschiedlich hohe Preise), dazu 300 000 bis 400 000 Euro für das Haus. „Und dann fehlen ja noch Möbel...“, sinniert Meyer – und findet in der Spirale nach oben auch was Gutes: „Da rücken Altimmobilien in den Fokus. Es muss ja nicht immer eine neue und immer mehr Fläche versiegelt werden. Eine Altimmobilie kaufen, energetisch sanieren – und schon hat man ein schönes Haus in einem fertigen Umfeld.“ Meyer weiß wohl, dass nicht jede Altimmobilie erhaltenswert ist und findet den Abriss und die Neugestaltung, etwa in Ortskernen, eine spannende Aufgabe für jeden Bauunternehmer. „Ich sehe da eine große Chance.“

Weiteres Standbein: Immobilienverwaltung

Eine Chance bedeutet auch eine Ergänzung im Firmenprofil: André Meyer freut sich darüber, mit Stiefsohn Kevin Kelkenberg Familie an seiner Seite zu haben. Kelkenberg, 28 Jahre jung, hat Bauzeichner gelernt, den Bachelorabschluss des Architekturstudiums absolviert und ist frisch zertifizierter Immobilienverwalter.

Sohn Niklas hat ebenfalls die Baustellenschuhe geschnürt, allerdings ein anderes Paar, als der Vater: Er hat gerade eine Lehre als Immobilienkaufmann abgeschlossen und will sich in der Thematik noch mit einem dualen Studium absichern.

Papa André, 54 Jahre alt, freut sich. Die verwaltungstechnischen Weichen werden gestellt und die nächste Generation ist bereits aktiv, um die Tradition des Familienunternehmens fortzuführen.

Das entwickelt sich auch weiter. Aktuell mit einem neuen Standbein. „Wir haben ein kleines Bauunternehmen, wir haben ein kleines Architekturbüro – und neu dazugekommen ist die Immobilienverwaltung. Ich aber kann das nicht auch noch stemmen.“ Meyer kümmert sich um das Bauunternehmen und führt, zusammen mit Christoph Wiltschek, die Bauplanungs GmbH.

Übernommen haben Meyer, Christoph Wiltschek und Kevin Kelkenberg die IMVG Hausverwaltungsgesellschaft von (und mit) Elfriede Plenge. Im Alltag kümmert sich Kevin Kelkenberg bereits schwerpunktmäßig um das Hausverwaltungsgeschäft, Elfriede Plenge tritt aus Altersgründen nun kürzer, für ein Jahr bleibt sie weiter im Büro – als Ansprechpartnerin der Kunden, die sie alle kennt. Und dieses Wissen ist es, was die neuen Inhaber unschätzbar finden und an dem sie teilhaben möchten. Immerhin gehören 500 Einheiten zum IMVG-Portfolio mit rund 60 Eigentümergesellschaften, erklärt André Meyer.

Für ihn ergeben sich aus der Übernahme Synergieffekte: „Wir beraten zum Thema Bau von Mehrfamilienhäusern – und können aus einer Hand auch dessen Verwaltung anbieten.“