Die neue Brücke wächst

Bauarbeiten an der K 20 zwischen Varrel und Scharringhausen im Zeitplan

+ Blick vom Nordufer mit dem bereits fertigen Widerlager aus Beton (vorne) auf die Südseite. Fotos: S. Wendt

Varrel - Von Sylvia Wendt. Es ist windig, es nieselt. Und es wackelt. Ortstermin an der Großen Aue zwischen Scharringhausen und Varrel. Nein, nicht mit den Petrijüngern des Angelvereins Varrel. Die haben ihre Saison noch nicht begonnen. Das gut zehnköpfige Team der Firma Oehm baut derzeit die neue Brücke über die Große Aue und Hans-Peter Dierksen, zuständiger Brückenbaufachmann bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Geschäftsbereich Nienburg, schlägt den Ortstermin vor, weil ein Widerlager ausgeschalt wird und außerdem ein provisorischer Steg die beiden Uferseiten verbindet. Der Steg (das wackelige Element an diesem Tag) ist ausschließlich für die Facharbeiter gedacht, nicht für Passanten oder Radtouristen. Die Baustelle sei entsprechend gesichert. Eigentlich ist hier Ruhe eingekehrt, die Umleitungen greifen, Zaungäste sind von Anfang an vor Ort, behalten die Arbeiten im Blick.