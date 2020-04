Kaum Gäste – dafür Pensionspferde: Der neue Alltag im Landhotel

Kirchdorf – Hallo. Einsam. Statt mit über 100 Gästen in den Hotelzimmern, Besuchern des Restaurants sowie den Mitarbeitern das „Fünfjährige“ zu feiern, sitzen Astrid Unger und Ehemann Ulf Meyer allein vor dem Landhotel „Baumann’s Hof“ in Kirchdorf.

Das Paar erklärt, in den letzten Jahren gut und vernünftig gewirtschaftet zu haben: „Wir haben auch lieber in ein gutes Team und das Hotel investiert und Persönliches zurückgestellt. Es war unser Ziel, vorzusorgen, damit wir auch Krisenzeiten – zwar mit großen Verlusten, aber sicher – überstehen können.“ Glücklicherweise zahle sich das jetzt, in der Corona-Krise, aus. „Viele Gäste melden sich bei uns, machen uns Mut und versprechen, dass sie wiederkommen wollen. Eine große emotionale Hilfe. Darunter sind viele Menschen aus der Region. Das bedeutet eine starke Bindung und menschliche Unterstützung. Eine schöne Erfahrung, da wir Zugezogene sind.“

Das Hotel indes ist nicht gänzlich leer. „Ein paar geschäftliche Gäste haben wir noch: Monteure, Prüfer, Pfleger und Ärzte. Hier dürfen wir abends per Roomservice Getränke und frisch zubereitetes Essen servieren und morgens große Lunchpakete und Kaffee to go“, berichtet Astrid Unger. Aber das kompensiert nicht, was derzeit an wirtschaftlicher Grundlage eben nicht reinkommt, wie überall.

Außer-Haus-Verkauf

Die Idee, am Wochenende einen Abholservice anzubieten, bescherte „ein bisschen was“. Ulf Meyer habe am ersten Wochenende sonntags 40 Kilogramm Fleisch in den Smoker gelegt, und jedes Gramm sei verkauft worden. Firmen bestellen wochentags eine größere Zahl an Portionen.

+ Die Azubis machen ihren ersten eigenen Dienstplan (vor der Pandemie aufgenommen, von links): Carmen Zimmermann (Österreich), Liliian Nasidka (Ukraine), Tadea Stumpe und Franziska Ritter (beide Deutschland) mit Ulf Meyer. © Unger

Grundsätzlich warten die Abholer im Hof, in gebührendem Abstand. „Viele wollen uns unterstützen“, freut sich Astrid Unger. Es sei eine große Hilfe für die Seele. „Das machen wir weiter so. Neben unserem täglichen Angebot, eine kleine Speisekarte abends von 17 bis 20.30 Uhr, kochen wir an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag auch mittags Gerichte zum Mitnehmen.“ Fünf Festmenüs reichen von klassischem Spargel mit Schnitzel und Schinken, Flammlachs, Smokerbraten über eines mit Kalbsrouladen bis zu einer veganen Variante, dazu Vorspeisen und Dessert.

Wirtschaftlicher Verlust

Die Zahlen jedoch belegen, dass zwischen den sonst üblichen und den aktuellen Einnahmen Welten klaffen. Hochzeiten? Konfirmationen? Tagungen? „Alles abgesagt, sogar bereits die für Oktober geplanten Termine“, berichtet Astrid Unger und schätzt den möglichen Verlust auf eine gute Million Euro. Investitionen (neue Möbel für die historische Festscheune, eine neue Hofbeleuchtung, Gartengestaltung) seien gestoppt.

Kurzarbeit

Das Gros der Mitarbeiter befinde sich in Kurzarbeit, das aktuelle Programm dazu helfe dem Betrieb sehr. Derweil stemmen ein Koch und der Hausmeister, der nun in Ruhe viele Reparaturen und die letzten Modernisierungen durchführen könne, den neuen Alltag. Unger und Meyer freuen sich über „unsere erfrischend-fröhlichen Azubis“: Die genießen einen besonderen Schutz und dürfen nicht in Kurzarbeit geschickt werden. „Da sind wir besonders stolz drauf: Sie schmeißen mit viel Engagement fast alle Bereiche des Hotels.“

+ Ein gesunder Snack für die Pensionspferde. © Unger

Und dennoch: Wie geht es dem Hotelierspaar, das sonst täglich wirbelt? „Ein richtiges Wort dafür haben wir noch nicht gefunden, aber wir nehmen die Situation an und halten uns aus Überzeugung an alle Regeln“, sagen Astrid Unger und Ulf Meyer. Die vom Bund zur Verfügung gestellten Kredithilfen würden sie nicht benötigen – sie wollen die Allgemeinheit nicht belasten. „Wir haben immer sehr gern und viel gearbeitet – das jetzt nicht zu dürfen ist sehr schwer für uns.“

Modernisierungsplan

Der Fünf-Jahres-Modernisierungsplan sei jedoch abgeschlossen, die 51 Zimmer und Appartements komplett renoviert, ebenso Restaurant und Festscheune sowie die Tagungsräume und die Restaurantküche. „Gestartet sind wir 2015 mit zehn Arbeitnehmern und stehen jetzt mit einem gut ausgebildeten und motivierten Team von 38 Mitarbeitern eigentlich in den Startlöchern für die Saison“, sagen Unger und Meyer.

Im Hinblick auf den Fachkräftemangel haben die Hoteliers die Fühler nach Marokko ausgestreckt: Zum 1. Februar begann ein Azubi aus dem nordwestafrikanischen Staat seine Kochlehre.

Azubi aus Marokko

Er spreche sehr gutes Deutsch, auch wenn er zuvor nie in Deutschland gewesen sei. Nach ein paar Anfangsschwierigkeiten lebe er sich nun ein und habe schon bei den anderen Azubis Anschluss gefunden.

Derweil bleiben die Reitersleut, die hier gerne einkehren, aus, manche schicken aber ihre Vierbeiner aufs Land. Im Heimatstall sei ihnen durch die strengen Auflagen kein pferdefreundliches Dasein möglich. Unger und Meyer pflegen, füttern und stellen die Tiere täglich auf die Weide, schicken auch täglich Fotos von den Lieblingen an die Besitzer.