Neu: Mit Lieferservice

Varrel: Steffen Sudmann öffnet den Edeka-Markt am 5. September

+ Steffen Sudmann hat erste Produkte bereits einsortiert.

Varrel - Von Sylvia Wendt. Neue Fenster, neue Eingangstür (inklusive Aufgang für Rollatoren und Rollstuhlfahrer), neue Regale (inklusive mehr Regalmeter durch die Umstrukturierung der Einrichtung): Es sieht nicht nur so aus, als würde Steffen Sudmann bald eröffnen können. Er hat das Datum bereits festgesetzt: Am Donnerstag, 5. September, geht es los im Edeka-Markt Sudmann in Varrel.