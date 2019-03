Nächste Station: Die Zeegenstadt in Varrel

Bahrenborstel – Ein Landwirt, der aber kein Land besitzt? Die Mitglieder der Geschichtswerkstätten und der Heimatvereine in der Samtgemeinde Kirchdorf können die Antwort schnell geben: „Ein Häusling“. Sie alle haben beigetragen zum Buch, das über das Häuslingswesen im Landkreis Diepholz herausgegeben wurde.

Erstmals kam es jetzt zum gemeinsamen Treffen der Heimatpfleger in der Samtgemeinde, Ziel aller war die alte Schule in Bahrenborstel. Hier ist das Archiv der Samtgemeinde eingerichtet worden (wir berichteten mehrfach), hier bietet sich allen Heimatvereinen und ebenso privaten Personen die Chance, in Ruhe in der Geschichte zu forschen. Irmgard Krebs und Bernd Wolff führten die Teilnehmer durch das Archiv.

Der neue Gemeinderaum war fast bis auf den letzten Platz besetzt, die Teilnehmer lauschten angeregt, als Irmgard Krebs (Bahrenborstel), Annemarie Sünkenberg (Holzhausen) und Dorothee Sudenn (Varrel) anhand vieler Fotos aus den Recherchen über das Leben der Häuslinge in ihren Bereichen berichteten. Für Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher ist es ein gutes Zeichen, dass es in der Samtgemeinde Kirchdorf gleich vier aktive Geschichtswerkstätten gibt: „Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten.“

Neueste Technik erlaubt es, die alten Fotos für alle sichtbar an die Wand zu projizieren. Und so tauchten die Teilnehmer ein in das dörfliche Leben von einst: Grundsätzlich habe der Häusling weder ein eigenes Haus noch Land besessen, erklärte Irmgard Krebs. Um beides nutzen zu dürfen, musste er Arbeitsleistungen erbringen und an 100 bis 150 Tagen pro Jahr für den Bauern arbeiten. Der Begriff des Häuslings leite sich von der „Heuer“ ab, das Wort bedeute Miete oder Pacht und übertrug sich auf die Personen, die diese Heuer leisteten: Die Heuerleute oder Häuslinge, Plattdeutsch „Hürlinge“ genannt.

Für den Häusling sei es von großer Wichtigkeit gewesen, außer der kleinen, oftmals sehr geringen Einnahme aus der Häuslingsstelle weitere Einnahmen zu haben. Aus dieser Situation heraus sei damals das Handwerk entstanden.

Viele Häuslinge verdienten sich als Hausschlachter, Zimmermänner, Näherinnen, Tischler, Schneider, Schuster, Dachdecker Geld hinzu – und waren als Handwerker sehr geachtet.

„Um das Jahr 1900 gehörten fast 80 Prozent aller Einwohner eines Dorfes zu dieser sozialen Schicht“, berichten die Heimatforscher. Um 1960 sei das Häuslingswesen gänzlich aus den Dörfern verschwunden.

Dorothee Sudenn berichtete von der sogenannten „Zeegenstadt“ in Varrel, die man heute noch so nenne. Hier hätten sich einst viele Häuslingshäuser befunden. Das aber sei heute fast in Vergessenheit geraten. Sudenn erklärt den Begriff: „Im Gegensatz zum Bauern, der sich Kühe halten konnte, mussten sich die Häuslinge oftmals mit einer Ziege zufrieden geben. Dementsprechend die plattdeutsche Bezeichnung Zeegenstadt.“

Sudenn berichtete von der Familie Kramer, die in der vierten Generation Häuslinge auf dem Hof Renzelmann in Renzel waren, und sich um das Jahr 1955 ein unwegsames, brach liegendes Grundstück am „Renzeler Moor“ gekauft hätten und „aussiedelten“, um ein eigenständiges Leben führen zu können. Annemarie Sünkenberg berichtete von den Häuslingsstellen Plenge und Ahlborn in Holzhausen und die Auswandererfamilie von Guillermo Ihlo, Kinderarzt in Argentinien, dessen Ur-Ur-Großeltern einst Häuslinge in Holzhausen waren.

Irmgard Krebs hat die Geschichte des „kleinen Häuslings“ aus Klein Lessen recherchiert: Helmut Menze musste während des Zweiten Weltkrieges einige Wochen ganz alleine auf der Häuslingsstelle verbringen – im Alter von nur zehn Jahren. Der Vater war im Krieg und die Mutter mit der kleinen Schwester im Krankenhaus. Inzwischen 88 Jahre alt, war er in Bahrenborstel zu Gast und berichtete aus der Zeit, die ihm so prägend in Erinnerung geblieben ist.

Beim nächsten Treffen erkunden die Mitglieder der Geschichtswerkstätten die „Zeegenstadt“ in Varrel (weitere Interessierte sind eingeladen, teilzunehmen). Dorothee Sudenn wird bei einem kleinen Rundgang die Geschichten der ehemaligen Häuslingsfamilien erzählen. Im Anschluss ist ein Besuch im Küsterhaus geplant.

Der Termin stehe noch nicht fest, er solle aber im Mai stattfinden. sis /r.