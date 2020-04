Nach Ostern keine Schule

Englische Truppen erreichen am 6. April vor 75 Jahren Wehrbleck

+ Im Gasthaus Filgedamm richteten die Briten ihre Kommandantur ein; links der Zaun des Teiches, in dem Waffen „entsorgt“ wurden. Foto: Arbeitskreis Dorfgeschichte Wehrbleck

Wehrbleck – „Der Schulbetrieb durfte aber nach Ende der Osterferien nicht wieder aufgenommen werden, weil nach Gesetz Nr. 52 der Militärregierung sämtliche Beamte, Angestellte und so weiter überprüft werden mußten“: Das schreibt Lehrer Bönninghoff in seiner Chronik über die Ereignisse im Frühjahr 1945 in Wehrbleck. 75 Jahre später verändert kein Krieg, sondern ein Virus das öffentliche Leben in der Bundesrepublik – inklusive geschlossener Schulen.