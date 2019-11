Per Bus nach Kirchdorf: Touren ab Sulingen und Freistatt

Kirchdorf – Die Gemeinde Kirchdorf hat für die drei Herbstmarkttage (9., 10. und 13. November) an der Bahrenborsteler Straße, in Höhe des Fitnessstudios, einen zentralen Haltepunkt für Taxen eingerichtet. Von Samstag auf Sonntag ist zudem ein Bustransfer eingerichtet. In Kirchdorf halten die Busse an der Bahrenborsteler Straße im Bereich Combi-Markt.

Der Fahrplan am 9. November von Sulingen nach Kirchdorf umfasst drei Touren: ab Sulingen Busbahnhof (18.30, 19.30, 20.30 Uhr), mit Haltestellen in Barenburg, Im Flecken, K 19 / Familie Job (18.39, 19.39, 20.39 Uhr), in Varrel, Hohe Straße / Kirche (18.45, 19.45, 20.45 Uhr) und Scharringhausen / Feuerwehr (18.55, 19.55 und 20.55 Uhr). Ankunft in Kirchdorf um 19, respektive 20 und 21 Uhr. Zurück werden ebenso drei Touren angeboten: ab Kirchdorf um 2, 3 und 4 Uhr.

Die Touren am Samstag von Freistatt nach Kirchdorf starten um 18.30, 19.45 und 21 Uhr in Freistatt am Verwaltungsgebäude, Haltestellen sind in Wehrbleck / Filgedamm (18.34, 19.49 und 21.04 Uhr), Dörrieloh / Eichenhain (18.42, 19.57 und 21.12 Uhr), Holzhausen / Gasthaus Niemeyer (18.57, 20.12 und 21.27 Uhr), Bahrenborstel / Krome (19.01, 20.16 und 21.31 Uhr). Ankunft in Kirchdorf um 19.04, 20.19 und 21.34 Uhr. Zurück geht es von Kirchdorf nach Freistatt auf drei Touren, um 1.45, 3 und 4.15 Uhr mit entsprechenden Haltestellen wie auf dem Hinweg.