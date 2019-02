Jährliches Treffen der Spielmannszüge im Sulinger Land

Wehrbleck

+ © Kropf Polonaise und musizieren Das klappt. © Kropf

Wehrbleck - 220 Personen hatten sich angemeldet, am Spielmannszugtreffen in der Wehrblecker Turnhalle teilzunehmen. Mit dabei waren die Marchingband „Sound of Sulingen“, die Spielmannszüge aus Kirchdorf, Schwaförden und Varrel sowie der gastgebende Jugendfeuerwehr-Spielmannszug aus Wehrbleck, Abordnungen der Wehrblecker Vereine und viele interessierte Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde. Nach dem Einmarsch der Musikgruppen begrüßte Nina Gödeker alle Gäste und eröffnete sofort das Büffet, an dem sich alle mit Geschnetzeltem und Beilagen für den Abend stärkten.