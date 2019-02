18 Monate Freiheitsstrafe

Von Andreas Wetzel

Sulingen - Der grausame Fund der an die 60 Tierkadaver, zumeist Gänse, Hühner, Tauben und Kaninchen, dazu Schafe und die Skelette dreier Rinder, im November 2016 auf einem Anwesen in Barenburg (wir berichteten), hatte jetzt ein gerichtliches Nachspiel. Das Amtsgericht Sulingen verurteilte einen 44-jährigen Mann, der heute in Liebenau lebt, zu einer 18-monatigen Freiheitsstrafe, ausgesetzt für die Dauer von vier Jahren auf Bewährung. Das Gericht sprach ein lebenslanges Tierhaltungsverbot aus. Der Mann, der zusätzlich 150 Sozialstunden leisten muss, hatte bis Spätsommer 2016 das Anwesen in Barenburg bewirtschaftet.

Als erwiesen galt in der Gerichtsverhandlung, dass die Tiere verhungert und verdurstet waren. Die bei der Durchsuchung noch lebend vorgefundenen Heidschnucken und das Geflügel seien in einem dermaßen schlechten Zustand gewesen, dass sie noch an Ort und Stelle eingeschläfert werden mussten.

Schon lange vor der Durchsuchung des Anwesens im November 2016 hatten Nachbarn bei der Polizei eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet. Bei einem ersten Ortstermin stellten Vertreter des Verterinäramtes in Begleitung der Polizeibeamten Missstände auf dem Hof fest. Dem Angeklagten wurde auferlegt, diese abzustellen, was letztlich aber nicht geschah.

Während der Verhandlung am Amtsgericht Sulingen gab sich der Angeklagte geständig, verwies darauf, dass ihm die Situation „über den Kopf gewachsen“ sei. Ein Teil der Tiere habe seinem Sohn gehört, mit dem er sich zerstritten hätte und der seiner Aufforderung, die Tiere abzuholen, nicht nachgekommen sei. Eines Tages habe der heute 44-Jährige für sich beschlossen, die Stallungen zu meiden und die Versorgung der Tiere einzustellen.

Den Hinweis des Gerichtes, dass er, der Angeklagte, als Bewirtschafter des Anwesens trotz Streits mit seinem Sohn für das Wohl der Tiere verantwortlich gewesen sei, nahm er hin. Letztlich räumte er die Tat ein.

Breiten Raum hatte während der Verhandlung die Erörterung einer Vorverurteilung des Angeklagten aus dem Jahr 2004 eingenommen. Der Mann hatte im Bereich Diepholz eine Ferkelmast betrieben und war auch dort auffällig geworden. Justitia belegte den Mann mit einer Freiheitsstrafe auf Bewährung und einem auf die Dauer von fünf Jahren ausgelegten Tierhaltungsverbot, das vom Landkreis Oldenburg mit Umzug des Mannes nach Wildeshausen in ein unbefristetes Tierhaltungsverbot umgewandelt worden war. Eine Maßnahme, der die örtlichen Behörden bei Übernahme des Anwesens in Barenburg nicht gewahr geworden sind, wie während der Verhandlung in Sulingen deutlich wurde.

Mit dem Verhängen der 18-monatigen Freiheitsstrafe folgte das Gericht dem Ansinnen der Staatsanwaltschaft. Die Tat aus dem Jahr 2004 berücksichtigte das Gericht bei der Urteilsfindung nicht. Weiter hatte der Vertreter der Fachstaatsanwaltschaft für Landwirtschaftsdelikte in Oldenburg die Anordnung zum Ableisten von 150 Sozialstunden durch den Angeklagten gefordert.

Der Verteidiger hatte beantragt, die Freiheitsstrafe auf Bewährung auszusetzen. Seiner Bitte, das Tierhaltungsverbot auf fünf Jahre zu begrenzen, folgte das Gericht nicht. Es wandelte das vom Landkreis Oldenburg ausgesprochene verwaltungsrechtliche Verbot in eine strafgerichtliche Anordnung um. „Damit soll der Angeklagte davon abgehalten werden, Tiere jeder Art zu halten.“