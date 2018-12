Mögliche Spur nach Kirchdorf

Sulinger Land - „Können Sie mir helfen bei der Suche nach Spuren meiner Mutter?“ Diese Bitte richtete Milena Kulig im Frühsommer dieses Jahres an die Kreiszeitung (wir berichteten). Und mittlerweile gibt es Hinweise.

Während des Warschauer Aufstands wurde Milena Kuligs Mutter Renalda Budna von Eltern und Großeltern getrennt. Mit Cousine Jadwiga (18) und Tante Marianna (40) Zubek wurde sie vom Durchgangslager Pruszków aus nach Deutschland deportiert, über Bergen-Belsen und Lehrte kamen sie im August 1944 auf einen Bauernhof nach Bahrenborstel. Am 27. Juli 1946, passierten Jadwiga Zubek, ihr Ehemann und die inzwischen sechsjährige Renalda die Grenze gen Heimat. Was hat das Mädchen in den dazwischenliegenden Jahren erlebt? Wo hat sie sich aufgehalten? Die Suche nach Zeitzeugen gestaltete sich schwierig. Belegt ist, dass Jadwiga Zubek nach wenigen Wochen vom Bauernhof in Bahrenborstel in die Maschinenfabrik Ley in Sulingen wechselte. Ihre Cousine hat sie regelmäßig besucht – in einem Kinderheim.

Mögliche Spuren in Sulingen verliefen im Nichts. Irmgard Krebs (Heimatverein Bahrenborstel) knüpfte den Kontakt zu Heinz Pape: Der 89-jährige Kirchdorfer weiß noch, dass im Stall seines Nachbarhauses Ende 1944 provisorisch ein Heim für „fremdländische“ Kinder eingerichtet wurde. Wahrscheinlich ist Renalda Budna eines der 15 Kinder gewesen, die hier interniert wurden: Im Landkreis gab nur sieben Heime dieser Art, zudem lag es in räumlicher Nähe zu Bahrenborstel.

„Es waren vier- bis fünfjährige Kinder“, sagt Heinz Pape. Das Gelände habe man von der Straßenseite nicht einsehen können, wohl aber vom Garten seiner Familie aus. Der damals 15-Jährige erinnert sich, dass seine Eltern mit warmer Kleidung und Decken ausgeholfen haben: „Lebensmittel haben wir selbst nicht gehabt.“ An den Wochenenden seien manchmal Familienmitglieder zu Besuch gekommen.

Ein weiteres Puzzleteil ergab sich durch ein Dokument des polnischen Roten Kreuzes: Möglicherweise sind Jadwiga Zubek und Renalda Budna nach Kriegsende in Rehden untergekommen. Nach Auskunft von Kreisarchivar Stephan Kathe waren in der ehemaligen Heeresmunitionsanstalt „Muna“ polnische Familien untergebracht. Sie habe unter der Verwaltung der Wehrmacht und später der britischen Besatzer gestanden; Akten seien daher leider nicht verfügbar.

Milena Kulig hat über ein Projekt des staatlichen Zentrums für Totalitarismusforschung Interesse an der deutsch-polnischen Geschichte gefunden. Insbesondere möchte sie Licht in das Dunkel der Biografie ihrer Mutter bringen. Im Rahmen des Projekts wird die deutsch-polnische Geschichte anhand von Einzelschicksalen dokumentiert. „Die Verantwortlichen planen, mit meiner Mutter und einem Filmteam mögliche Stationen ihrer Kindheit aufzusuchen. Vielleicht schon im Januar“, kündigt Milena Kulig an. Da sich ihre Mutter, wie sie sagt, mehr an „Bilder und Gefühle als an Fakten“ erinnern kann, könnte dieser Besuch den Durchbruch bringen. - mks