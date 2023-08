Mit dem Freizeitpartner Pferd in der Heide

Von: Katrin Fiedler

Vertrauen gefragt: Der Reiter fischt Bälle aus dem Wasser. © Privat

13 Kilometer langer Orientierungsritt des Ortsverband Syke im VFD / Fünf Prüfungs-Stationen

Kirchdorf – Wer am Wochenende meinte, Zebras in der blühenden Kuppendorfer Heide zu sehen, dem sei erklärt: Es waren keine echten Zebras, wohl aber Fliegendecken, mit denen empfindliche Pferde vor Bremsen und Mücken geschützt werden. Am Sonntag starteten 32 Reiterinnen zu einem Orientierungsritt durch die lila-blühende Landschaft, darunter die Autorin. Dabei gab es viel Spaß – aber auch einiges zu beachten.

Der Ortsverband Syke im Verband der Freizeitreiter und -fahrer (VFD) hatte zu diesem Ritt eingeladen. Die Veranstalter halten den Teilnehmerkreis in der Regel klein, die Plätze sind daher schnell ausgebucht. Zumal die Zahl der Amateurreiter, die diesen Sport aus Spaß betreiben, wächst. Die Werbung für die Veranstaltungen ist eher gering, sodass interessierte Pferdefreunde selbst recherchieren müssen.

Ritt durch die blühende Kuppendorfer Heide. © Fiedler

32 Reiter-Pferd Paare machten sich in Kuppendorf auf die 13 Kilometer lange Strecke. Jeweils zwei oder drei Reiter bilden ein Team, die am Landgasthof Baumann’s Hof zunächst durch die Sportwartin des VFD, Katja Bogen, geprüft wurden. Sehr genau wurden Ausrüstung und der allgemeine Zustand der Pferde in Augenschein genommen: „Damit die Reiter und Pferde unterwegs keine Schwierigkeiten bekommen und die Anforderungen auch erfüllen können, überprüfen wir die Lage des Sattels und der Trense, die Hufe und den allgemeinen Gesundheitszustand des Pferdes. Natürlich immer pro Pferd”, erklärt die Übungsleiterin für „Arbeiten mit dem Pferd vom Boden“ und Ausbilderin für Sachkundenachweise nach dem Tierschutzgesetz.

Nachdem alles für gut befunden wurde, gab es für jedes Team eine Karte. Auf dieser war die 13 Kilometer lange Strecke eingezeichnet, die es genau zu verfolgen galt. Durch die Wälder und Wiesen der Kuppendorfer Heide ging auf den ausgewiesenen Reitwegen, die Teams sollten sich möglichst nicht „verreiten”. Unterwegs fanden die Reiter fünf Stationen, an denen kleine Aufgaben die Geschicklichkeit und das Vertrauen zwischen Mensch und Pferd auf die Probe stellten. An der ersten Station etwa galt es, Fahnen aus Pylonen zu entnehmen, um damit eine Baumgruppe zu umrunden. Die wehende Fahne über seinem Kopf stellt für das Fluchttier Pferd eine besondere Herausforderung dar.

Geduld geprüft: Das Pferd steht still neben dem Reiter. © Privat

An einer weiteren Station mussten die Reiter absteigen und ihr Pferd in bunte Reifen stellen. Dort sollte es still stehen bleiben, während der Reiter mit einem gezielten Wurf mit einem Klettball versucht, eine Scheibe zu treffen. Die Herausforderung hier war es, die Geduld und das Vertrauen des Pferdes sowie das Geschick des Reiters zu testen. Aber mit etwas Mut und Vertrauen waren diese Aufgaben gut zu lösen.

Auch das Gelände selbst stellte immer wieder Anforderungen an Pferde und Reiter. Die Kuppendorfer Heide hält nicht nur wunderschöne Sandwege bereit, sondern auch kleine Abhänge, mit Wurzeln überwachsene Wege und muskelfordernde Anstiege. Auf allen Wegen achteten die Reiter darauf, die anderen Naturfreunde und Besucher nicht zu stören und Rücksicht aufeinander zu nehmen.

Herausforderung Fahne: Die erste von fünf Prüfungen. © Privat

Nachdem alle Teams am Nachmittag wohlbehalten wieder an Baumann’s Hof eingetroffen waren, gab es für alle Teilnehmer kleine Preise und eine Schleife zur Erinnerung. Natürlich wurden die an den Stationen vergebenen Punkte ausgewertet – aber weitaus wichtiger waren für alle der Spaß, die gemeinsamen Erlebnisse mit dem Partner Pferd und das gute Miteinander. „Wichtig ist das Vertrauen zwischen Menschen und Pferd und der respektvolle Umgang”, erklärte die Vorsitzende des Ortsverbandes Syke des VFD, Monika Meyer aus Sulingen-Coldewey, die diesen Tag gemeinsam mit weiteren Mitgliedern des Vereins organisiert hatte.

Nachdem die Pferde mit Heu und Wasser versorgt waren, konnten auch die Reiter die verbrauchte Energie am Burgerbuffet wieder auffüllen. Dabei gab es Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch, dem einen oder anderen Tipp und manche Verabredung für weitere Abenteuer mit dem Freizeitpartner Pferd.