Kirchdorf: Millionen für die Kinderbetreuung in der Samtgemeinde

Von: Sylvia Wendt

De Waldkindergarten Holzhausen ist das jüngste Angebot in der Samtgemeinde. Vielleicht bald nicht mehr: Sollte der Bedarf so ansteigen, dass eine weitere Kita neu gebaut werden muss, stehen Gelder bereit für erste Planungen. © Sylvia Wendt

Ausschuss empfiehlt Teilhaushalt „Jugend und Soziales“ für das Jahr 2023, darin enthalten: 50. 000 Euro für Kita-Neubau-Planungen

Kirchdorf – 26 Kinder werden derzeit in der Samtgemeinde Kirchdorf von Tagesmüttern betreut. „Würden wir für diese Kinder einen Platz in einer der Kinderbetreuungseinrichtungen berechnen, wären das zwei Kita-Gruppen – und dann wären wir mit den Kosten für Kinderbetreuung bei über zwei Millionen Euro“, rechnete Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher im Ausschuss für Jugend und Soziales des Samtgemeinderates vor. Das Gremium tagte unter Leitung seines stellvertretenden Vorsitzenden Lars Röper am Donnerstag im Rathaus. Vorsitzender Gero Enders und Ratsfrau Christiane Kreisel-Büstgens fehlten. In Vertretung nahm Ratsherr Markus Kellermann teil.

Aktuell sind 232 Mädchen und Jungen in Krippen und Kitas angemeldet, bei Gesamtkosten von 1,8 Millionen Euro (ohne Investitionskosten) zahlt die Samtgemeinde pro Kind 7.760 Euro: „Das ist gut investiertes Geld und in den politischen Gremien unumstritten“, stellte Kammacher fest. Für 2023 könne wieder jedem Kind ein Platz angeboten werden in den Einrichtungen. Eine enorme Hilfe böten die Flexi-Räume, die so konzipiert seien, dass sie sowohl von einer Kindergarten- als auch von einer Krippengruppe genutzt werden können.

Während nach drei Jahren der Umbau- und Ausbautätigkeiten in Wehrbleck erst mal Ruhe einkehren darf, wird für den Waldkindergarten Holzhausen ein neuer Bauwagen geplant. Der bisherige muss ersetzt werden, dafür stehen 80. 000 Euro im Haushalt. Kleinere Ausgaben für die Kita und die Krippe in Barenburg sowie die Kita in Bahrenborstel stehen ebenfalls an. Die Bauarbeiten in der Kita in Scharringhausen, so die Hoffnung, mögen bis Ostern beendet sein. Dann muss der Außenbereich neu gestaltet werden: Dafür sind 30. 000 Euro eingeplant.

Und dann stehen da noch 50 .000 Euro für den „Neubau Kindertagesstätte“. „Wir wollen etwas in petto haben“, erklärte Kammacher, noch stehe kein Neubau fest. Der Betrag diene vielmehr dazu, dass die politischen Gremien frühzeitig in die Beratungen gehen können, damit dann eine zügige Umsetzung ermöglicht werden kann. Für das kommende Jahr stehen, Stand jetzt, genügend Plätze für die Kinderbetreuung zur Verfügung, aber die Situation könne sich ändern. Soll heißen: „Sollte sich aufgrund steigender Kinderzahlen zusätzlicher Bedarf an Betreuungsplätzen ergeben, könnte Politik mit den 50. 000 Euro erste Planungen für den Neubau einer Kindertagesstätte abwickeln.“

Der Ausschuss befasste sich auch mit dem Bereich der Leistungsempfänger: 120 Menschen in der Grundsicherung, 55 Asylbewerber, 35 Personen, die Wohngeld empfangen, 44 Flüchtlinge aus der Ukraine (27 weitere, so der Zuweisungsschlüssel, muss die Samtgemeinde noch bis zum Jahresende aufnehmen) werden betreut. Nicht allein durch die Verwaltungsmitarbeiter samt Hausmeister – auch ehrenamtlich sind Bürger hier aktiv an der Seite der Flüchtlinge. Derzeit seien 29 Wohnungen angemietet.

Kammacher betonte die sehr gut funktionierende Zusammenarbeit verschiedener Stellen: Landkreis, Samtgemeinde, Spendenkammer, Helfer – sie alle seien gut miteinander gekoppelt, ergänzt seit Neuestem um eine Dolmetscherin aus der Ukraine (wir berichteten).

Thema war auch das Angebot „Essen auf Rädern“, das im Schnitt täglich 50 Mahlzeiten nach Hause liefert, an Spitzentagen auch mal 70. Täglich frisch gekocht, an sieben Tagen die Woche, kostete das Essen (das so reichlich bemessen sei, dass es bei manchem für zwei Portionen reiche) bisher 5,50 Euro – der Preis werde künftig auf sechs Euro angehoben.

Der Ausschuss empfahl den Teilhaushalt Jugend und Soziales dem Samtgemeinderat einstimmig.