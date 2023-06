2,3 Millionen Euro für die „Zukunftsschule“ in Kirchdorf

Von: Sylvia Wendt

Blick auf den Außenbereich der Grundschule Kirchdorf, der Platz bietet für einen Anbau. © Andres Zumaya

Kirchdorf – Wenn ab 2026 das Ganztagsangebot verpflichtend ist – wie kann die Lösung dafür in der Grundschule Kirchdorf aussehen? Wie kann überhaupt die Schule der Zukunft aussehen? Für das Kollegium um Schulleiterin Katrin Gerken gab es keine Denkverbote, um Antworten zu finden. Das Team erarbeitete in Workshops eine Lösung, die Gerken im Schulausschuss vorstellte. Auch der Ausschuss für Gemeindeentwicklung beschäftigte sich mit der Thematik. Immerhin: Das Projekt kostet Geld. Die aktuelle Preisangabe: 2,3 Millionen Euro.

Allein an Baukosten. Ein pädagogisches Fazit des Kollegiums: „Eine zukunftsträchtige Schule benötigt Räume und Platz.“ Gute Kunde vermelden Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher und Bauamtsleiter Olaf Heuermann aus Gesprächen mit der Landesregierung: Zwar gibt es derzeit keine infrage kommenden Förderprogramme, aber einen Hinweis, dass solche aufgelegt werden sollen. Man wolle die Schulträger, sprich: die Kommunen, nicht mit der Finanzierung notwendiger An-, Um- und Neubauten allein lassen. Wie hoch der Zuschuss ausfällt? Noch unbekannt. Was aber freut: Wird sonst darauf gepocht, dass der Baubeginn erst nach der Förderzusage erfolgt, ist das klare Signal hier, dass nicht nur schon geplant, sondern auch gebaut werden darf. Gefördert würde dennoch.

Das Kollegium hatte Ziele erarbeitet, um danach zu bestimmen, was benötigt wird für einen Unterricht, der modernen Ansprüchen gerecht wird, in einer barrierefreien Schule. Mit multifunktional nutzbaren Räumen, um flexibel reagieren zu können.

Wenn Katrin Gerken von multiprofessionellem Arbeiten spricht, bedeutet das: Es sind Räume eingeplant, in denen Logopäden oder Ergotherapeuten geschützt arbeiten können. Hier ein Ruheraum, dort ein Bewegungsraum – das findet ein Ratsherr irritierend, aber Gerken erklärt: „Wenn die Kinder acht Stunden in der Schule sind, ist das ein langer Tag. Da brauchen sie auch Bereiche, in die sie sich zurückziehen können. Die haben wir bisher nicht.“ Auch auf dem Plan: ein sogenannter „MINT“-Raum für naturwissenschaftliche Themen und ein Kreativraum – auch sie flexibel und im Ganztag nutzbar.

Das Wagenfelder Architekturbüro Keese entwickelt einen zweistöckigen Anbau. Der schafft die benötigten Räume im nördlichen Bereich auf dem großen Außenareal der Grundschule. Berücksichtigt werden neben neuen Unterrichtsräumen ein Aufzug, mehr Toiletten, ein größerer Bereich für das Sekretariat, die Schulleitung und das Kollegium. Das wird wohl wachsen von aktuell 13 Lehrkräften, die bereits jetzt nicht alle Platz finden im Lehrerzimmer. Für die personelle Ausstattung ist die Landesschulbehörde zuständig – nicht die Kommune. „Mit einer modernen, einer Zukunftsschule können wir aber einen Vorteil bei Bewerbern verbuchen“, erklärt Katrin Gerken. Auch die Schulen buhlen um Personal, was bedeutet: „Nicht wir befragen allein die Kandidaten, sondern die auch uns.“

Der Ausbau der Grundschule in Kirchdorf ist auch deshalb wichtig, weil die Schülerzahlen sich bis 2028 so entwickeln, dass alle Jahrgangsstufen dreizügig eingerichtet werden – inklusive eines Jahrgangs, der wahrscheinlich vierzügig wird.

Beide Ausschüsse empfahlen dem Samtgemeinderat, das Vorhaben umzusetzen. Das Gremium tagt am 29. Juni. Die notwendigen Haushaltsmittel sollen in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 zur Verfügung gestellt werden. Laut Olaf Heuermann könnten Planungs- und Bauphase bis 2026 abgeschlossen sein. Die Bauarbeiten schätzt er auf etwa anderthalb Jahre Dauer.

Ganztag ab 2026 Mit dem Ganztagsfördergesetz (GaFöG) vom 11. Oktober 2021 wurde die stufen-weise Einführung eines Anspruchs auf ganztägige Förderung für Grundschulkinder ab dem Jahr 2026 beschlossen. Ab August 2026 sollen zunächst alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch darauf haben, ganztägig gefördert zu werden. Der Anspruch soll in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet werden, damit ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen 1 bis 4 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung und Förderung hat. Für die Grundschule in Kirchdorf ergibt sich dadurch ein ganz anderer Raumbedarf, der mit dem vorgelegten Konzept „Zukunftsschule“ auf längere Sicht erfüllt wird, erklärt Schulleiterin Katrin Gerken.