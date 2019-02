Michael Thürnau plauscht mit heimischen Touristikern

Zurück von Norddeutschlands größer Freizeitmesse, der „abf“ in Hannover, ziehen die heimischen Touristiker ein positives Fazit. In fünf Tagen kamen mit 94 000 Besuchern 2000 mehr auf das Messegelände, als im Vorjahr. Darüber zeigte sich die Standgemeinschaft (Samtgemeinde Kirchdorf, DümmerWeserLand Touristik, Landhotel Baumann’s Hof, Verein Uchter Moorbahn, Auburg Quelle aus Wagenfeld, Deutsches Automatenmuseum aus Espelkamp, Naturpark Wildeshauser Geest) sehr zufrieden. Besonders in Erinnerung bleiben werde der Plausch mit Moderator Michael Thürnau (rechts, mit, von links, Rolf Hedemann „Heideschäfer Arthur“, Monika Langhorst vom Spargel- und Beerenhof Thiermann und Dirk Dymarski, Freistätter Feldbahn / Bethel im Norden).