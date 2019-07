Michael Kopecki: „Das ist eine große Ehre für mich“

Neuer Allgemeiner Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters

+ Kirchdorfs Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher (rechts) mit seinem neuen Allgemeinen Vertreter, Michael Kopecki. Foto: S. Wendt

Kirchdorf – Neuer Allgemeiner Vertreter für Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher ist Michael Kopecki. Der 50-Jährige wurde in der Sitzung des Samtgemeinderates Kirchdorf am Donnerstagabend einstimmig gewählt. Er folgt auf Horst Meyer, der zum 30. Juni in den Ruhestand wechselte (wir berichteten).