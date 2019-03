Melonen leiden für Prozess um Bomben aus Kirchdorf

Kontrolliert gesprengt

Kirchdorf/Verden – Kurz vor dem Abschluss der Beweisaufnahme in dem Verdener Landgerichtsprozess um einen Mordversuch auf einem Hof in Kirchdorf wurde es noch einmal spannend. Der 53 Jahre alte Angeklagte soll nach jahrelangen Streitigkeiten um Besitzansprüche an dem Hof fünf selbst gebaute Bomben dort deponiert haben. Die Erste Große Strafkammer hatte das niedersächsische Landeskriminalamt (LKA) damit beauftragt, zwei der sichergestellten und entschärften Bomben wieder zusammenzubauen und in die Luft zu sprengen.