„Mama ist jetzt Chef“: Neue Kita-Leiterin

Von: Sylvia Wendt

Jessica Jürgens aus Kuppendorf leitet jetzt die Kita in Bahrenborstel. © S. Wendt

Jessica Jürgens ist die neue Leiterin des evangelisch-lutherischen Kindergartens Bahrenborstel

Bahrenborstel – Eine Stellenanzeige ist der Wink, der Jessica Jürgens reagieren lässt. Die Kuppendorferin, Mutter dreier Kinder, verheiratet und mit Familie in Kuppendorf wohnend, sieht den 40. Geburtstag als Wendepunkt. „Eigentlich wäre jetzt Zeit, etwas zu ändern, wenn ich etwas ändern will“, sagt's, sitzt beim Frühstück, blättert durch die Zeitung, sieht die Stellenanzeige, sagt „Ich glaube, da muss ich mich drauf bewerben“ zum Ehemann – und ist nun Leiterin der evangelisch-lutherischen Kindertagesstätte in Bahrenborstel.

Eine neue Rolle, die die fünfjährige Tochter beschreibt mit: „Mama ist jetzt Chef“. Tatsächlich, bisher hat sich Jessica Jürgens als Teil des Teams gesehen, hat lange Jahre in Sulinger Einrichtungen gearbeitet, sich kontinuierlich seit dem Ende der Ausbildung 2004 weitergebildet. Aber auch festgestellt, dass Teamführung Spaß macht und organisieren. Der vertraute berufliche Alltag steht dem Wunsch gegenüber: „Wenn Veränderung, dann jetzt.“ Die eigenen Kinder im Alter von 13, sieben und fünf bedeuten eine eigene gute Kenntnis über etliche Kind-Eltern-Aspekte.

„Der Kindergarten in Bahrenborstel hat sich unter meiner Vorgängerin Ellen Schuller toll entwickelt. Sie hat viele Projekte angeschoben“, sagt Jürgens. Und will da gerne anknüpfen: neue Spielgeräte werden für Oktober erwartet. Jürgens ist Kneipp-Gesundheits-Fachkraft, Kleinstkindpädagogin und Fachkraft für integrative Erziehung und Bildung – diese Kenntnisse und Expertisen möchte sie gerne in Bahrenborstel zur Verfügung stellen. „Mein Büro steht immer offen“, sagt Jessica Jürgens in Richtung des Teams und der Eltern, auch für Fragen und persönliche Anliegen, etwa besonders bei den sogenannten „I-Kindern“. Einführen möchte Jessica Jürgens ein Programm namens „Wachsen & Reifen“, in dem Erzieher und Eltern gleichermaßen die Entwicklung eines Kindes dokumentieren. „Es geht dabei gezielt um die positive Sicht auf das Kind. Zu klären wäre, was es schon kann und nicht zu notieren, was noch nicht. Für Jürgens sind beide Personengruppen, Erzieher wie Eltern, wichtig, denn Kinder seien Zuhause anders als in der Kita. „Wir sind ja nur bis 13 Uhr geöffnet, den Großteil verbringen die Kinder im privaten Umfeld“, erklärt Jürgens. Stärken sollen im Fokus stehen. Und natürlich auch die Chance geben, wenn etwas auffällig ist, rechtzeitig zu reagieren.

Noch sind Betreuungsplätze in der Kita in Bahrenborstel frei. „Wir sind eine kleine Einrichtung, können nah am Kind arbeiten aufgrund der kleinen Gruppengrößen“, erklärt Jessica Jürgens. Derzeit sind es drei Gruppen, in den die Kinder von 8 bis 13 Uhr betreut werden, eine davon altersübergreifend (mit Kindern ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr). Was ihr auch gut gefällt in Bahrenborstel: Die Altersmischung des Teams – und dass die Betreuung der Gruppen wechselt.

„Mama als Chefin“ – das ist eine Rolle, in die Jessica Jürgens sich aktuell noch reinfinden muss, sagt sie. Das Team (insgesamt gehören sieben Erzieherinnen, zwei Vertretungen und eine Küchenkraft dazu) habe sie herzlich aufgenommen. Ansprechpartner hat sie in den Kollegen, ihrer Vertreterin Bianca Semmler und in Vorgängerin Ellen Schuller. Die hat ihr eine Weiterqualifikation empfohlen, berufsbegleitend, zur Fachwirtin für Kita-Management an der Uni Vechta. Eine weitere Herausforderung, der sich Jessica Jürgens stellen wird. Motto: „Man wächst mit seinen Aufgaben.“

Neben Bürozeit steht Vertretung in den Gruppen täglich für Jessica Jürgens auf dem Plan, was ihr sehr gefällt: „So kann ich den Bezug nicht verlieren zu den Kindern und den Kollegen.“

Manch Freund und Bekannter sei über die Kirche als Träger gestolpert, aber Jürgens sagt: „Das ist ein toller Träger, die Mitarbeiter sind immer hilfsbereit.“

Von Kuppendorf nach Bahrenborstel sind es nur gut fünf Kilometer, eine Strecke, die bei geeignetem Wetter sehr gut mit dem Geschenk ihres Ehemannes zu absolvieren ist: einem E-Bike.