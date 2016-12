Malin Albers neue Sprecherin

Jugendfeuerwehr Bahrenborstel zählt aktuell 51 aktive Mitglieder

+ Die beiden stellvertretenden Jugendfeuerwehrwarte Kira Borghorst und Nils Schomburg, Ortsbrandmeister Holzhausen Hartmut Nietfeld, Ortsbrandmeister Bahrenborstel Tobias Pohl, Gemeindejugendfeuerwehrwart Thomas Eichler, stellvertretender Samtgemeindebürgermeister Ortwin Stieglitz, Jugendfeuerwehrwart Alexander Stumpe, Bürgermeister der Gemeinde Bahrenborstel Matthias Stelloh sowie die verabschiedeten und neuen Mitglieder der Jugendfeuerwehr Bahrenborstel / Holzhausen.

Holzhausen - Mit Feuerwehrtechnik, Sport und dem Üben für die Theaterauftritte hat die Jugendfeuerwehr Bahrenborstel / Holzhausen das Jahr 2016 abwechslungsreich gestaltet. Die Jugendfeuerwehr Bahrenborstel/Holzhausen zählt momentan 51 Jugendliche und zwölf Betreuer.

Diese Bilanz zog Jugendfeuerwehrwart Alexander Stumpe bei der jüngsten Jahreshauptversammlung im Gasthaus Niemeyer in Holzhausen. Neben den Mitgliedern begrüßte er auch zahlreiche Eltern sowie Ehrengäste und Kameraden der beiden Ortsfeuerwehren.

Der „Bunte Abend“ im Gasthaus Hespenheide bescherte den Jugendlichen gleich zwei Mal einen vollen Saal und sei bei dem Publikum sehr gut angekommen, freute sich Stumpe. Zu einem Theater-„Oskar“ habe es in diesem Jahr leider nicht gereicht, aber die Jugendfeuerwehr einen respektablen vierten Platz mit dem Stück „Eine Schicksalshafte Nacht“ in der Gesamtwertung erreicht. Das Highlight des Jahres sei für die Jugendlichen das Zeltlager in Borstel gewesen, „wo wir sehr viel Spaß hatten“, erinnert Stumpe.

Die Kasse prüften Hartmut Nietfeld und Cord Sünkenberg. Neuer Kassenprüfer für Sünkenberg wurde Silke Niehaus. Zahlreiche Neuaufnahmen kann die Jugendfeuerwehr verzeichnen: Darina Franke, Lenja Niehaus, Joelina Thielemann, Svea Nietfeld, Lea Gehlenbeck, Joelina Schmidt verstärken die Mädchen, neu bei den Jungs sind Jannek Semmler, Niklas Meier und Leon Stelloh. Altersbedingt mussten Tadea Stumpe, Nele Meier und Marco Schmidt die Jugendfeuerwehr verlassen, ihnen überreichte Alexander Stumpe Präsente. Für Tadea Stumpe musste eine neue Jugendsprecherin gewählt werden: Malin Albers erhielt das Votum der Jugendlichen.

Stumpe lobte die gute Zusammenarbeit im Betreuerteam, das sehr gute Jugendarbeit geleistet habe – und ebenso auch Arbeitseinsätze. So wurden unter der Leitung von René Gellrich 18 neue Kisten für die Zelte gebaut.

J r./sis