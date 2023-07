Malermeister Dennis Maschmann macht sich in Varrel selbstständig

+ © Kurth-Schumacher Zunächst als Ein-Mann-Betrieb wird Dennis Maschmann seine Firma führen. © Kurth-Schumacher

Varrel – „Kollegen, Handwerkskammer, Steuerberater, Kreditinstitut: Alle haben mir Mut gemacht“, sagt Dennis Maschmann. Dass sein Businessplan für die Selbstständigkeit als Malermeister in Varrel-Dörrieloh erfahrene Handwerker, Geschäftsleute und Banker überzeugt hat, bestätigt ihn in seinem Vorhaben.

Sein Ziel hat er seit langem im Blick. „Ich wusste schon während der Ausbildung, dass ich irgendwann mein eigenes Geschäft haben möchte“, erklärt der 25-Jährige: „Meine Familie hat mir das vorgelebt. Ich weiß, was Selbstständigkeit bedeutet: Man ist zwar selbst und ständig bei der Arbeit, aber man hat seine Freiheiten. Das finde ich cool.“

Nach dem Abschluss an der Carl-Prüter-Schule in Sulingen hatte sich Dennis Maschmann für eine Ausbildung im Malerbetrieb Sielke in Barenburg entschieden. Auf seine Chefs lässt er nichts kommen: „Die Firma hat ein großes Portfolio, ich habe hier viel gelernt.“ Der gute Kontakt zu seinen Ausbildern ist ihm bis heute wichtig. Nach der Gesellenprüfung (2017) erwarb er in der Fachoberschule Gestaltung (Berufsbildungszentrum Dr. Jürgen Ulderup, Standort Diepholz) die allgemeine Fachhochschulreife. Und umfangreiche Kenntnisse und Fertigkeiten im gestalterischen Bereich.

Erfahrungen zu sammeln als Geselle und für ein Eigenheim zu sparen war sein nächstes Etappenziel. Nach einigen Jahren Tätigkeit im Malermeisterbetrieb Fischer in Thiermann absolvierte er die Meisterschule in Bremen. Seit dem erfolgreichen Abschluss im September 2021 ist er berechtigt, den Meistertitel und die Bezeichnung „Bachelor Professional“ im Maler- und Lackiererhandwerk zu führen. Um weitere Praxiserfahrungen zu sammeln, arbeitete er danach wieder in seinem Ausbildungsbetrieb; er übernahm verantwortungsvolle Tätigkeiten in allen Bereichen.

Jetzt möchte Dennis Maschmann den nächsten Schritt wagen. Seine Ehefrau Michéle und er – beide sind „Sulinger Kinder“ – hatten 2021 „das perfekte Wohn- und Geschäftshaus“ in den Brümmerloher Gärten gefunden. Hier wird er am 1. August seinen Betrieb eröffnen. „Ich bin mit Herz und Seele dabei, und ich bin bereit, 100 Prozent Vollgas zu geben“, betont er. Michéle Maschmann teilt seinen Optimismus; sie steht voll hinter dem Projekt und will ihren Mann im Büro unterstützen.

Dennis Maschmann bietet Renovierungs- und Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich sowie das Verlegen von Bodenbelägen an. Sein besonderes Faible gilt den Kreativtechniken. „Man kann mit simplen Dingen tolle Ergebnisse erzielen“, sagt er und verweist auf Vorher-Nachher-Bilder seiner eigenen vier Wände. Zunächst wird er seine Firma als Ein-Mann-Betrieb führen (Malermeister Dennis Maschmann, Brümmerloher Gärten 1, 27259 Varrel, Tel. 0 42 74 /9 63 55 29, E-Mail: info@malerbetrieb-maschmann.com).

Wo sieht er sich in zehn Jahren? Dennis Maschmann: „Ich träume von einer eigenen Halle und einem großen Team, mit dem ich auf Augenhöhe zusammenarbeite. Ich möchte mich im Prüfungsausschuss der Kreishandwerkerschaft einbringen und mich in der Innung engagieren.“ Nach bewährtem Konzept will er diesen Plan zielstrebig und „step by step“ umsetzen.