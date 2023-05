Maibäume und Gesang im Sulinger Land begrüßen den Frühling

Von: Gerhard Kropf

Ein Traktor bringt den Bahrenborsteler Maibaum in die Senkrechte. © Kropf, Gerhard

Unter großer Beteiligung der Bahrenborsteler Dorfbevölkerung wurde am Morgen des 1. Mai der Maibaum mithilfe eines Traktors am Pavillon an der alten Schule aufgerichtet.

Der Mast war zuvor mit einem alten Lanz-Traktor (45 PS, Hubraum 10338 ccm, Baujahr 1952) aus dem Winterquartier geholt worden. Die Kränze und die Plaketten lagen, vorbereitet von den Mitgliedern des Heimatvereins „Op den Borne“ schon bereit und wurden vor Ort angebracht. Nach vollbrachter Arbeit ging es anschließend zum zünftigen Frühschoppen in die nahe gelegene Remise.

Wie in Bahrenborstel „pflanzte“ auch in Groß Lessen der dortige Heimatpflegeverein einen geschmückten Maibaum neben dem Schaukasten in der Ortsmitte. In Barenburg platzierte der Männergesangverein einen Baum auf dem Platz am Speicher und verband das traditionell mit einem Chorkonzert. Beim Heimatverein Mellinghausen-Ohlendorf-Brake-Maasen wurde ebenfalls gesungen, und die Embleme des alten Maibaums fanden einen neuen Platz an der Giebelwand der ehemaligen Grundschule.