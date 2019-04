Mängelliste noch nicht behoben

Im Kleinkaliberschießstand in Barenburg stehen noch Arbeiten an, bevor hier wieder geschossen werden darf.

Barenburg - Von Sylvia Wendt. Die Dachkonstruktion ist nicht durchschusssicher. Die Be- und Entlüftung der Raumschießanlage ist mangelhaft. Schießen die Pistolenschützen (aus 25 Metern Entfernung), müssen die Langwaffenpositionen (25 Meter dahinter) wirksam abgesperrt sein. Drei Mängel, die dazu führten, dass der Barenburger Schießstand gesperrt ist. Wenn die Schützen also in ihre Saison starten möchten, müssen sie diese Mängel beseitigen (wir berichteten).

Und deshalb ist für den kommenden Samstag, 13. April, ein Arbeitseinsatz geplant. Bernd Riekmann („Bauleitung“) und Volker Riesmeier („Technikchef“) haben die notwendigen Maßnahmen bereits vorbereitet. Die Fachleute der örtlichen Firma Schwier haben die Pläne der Be- und Entlüftung erstellt.

Etliche kleinere Aufgaben sind bereits erledigt. Etwa im Luftgewehrstand. Moniert worden war hier ein Teppich an der Wand. Patronen würden von dem Teppich abprallen. Der Teppich ist abmontiert.

Für die Schießpositionen im Kleinkaliberstand wurden Holzabtrennungen gebaut, die man vor die einzelnen Positionen montieren kann.

Der Schützenverein Barenburg ist nicht der einzige Verein, dessen Schießstand auf den Prüfstand gehoben wurde. Der Landkreis Diepholz als zuständige Behörde für die Schießstände in ihrem Bereich beauftragt vereidigte und öffentlich bestellte Gutachter für diese Aufgabe.

Die aktuelle Ausbildung der Gutachter entspricht höchst professionellem Standard und so führt die Verschärfung des Waffenrechtes zur entsprechend professionellen Überprüfung auch der Hobby-Schützen. „Sicherheit geht vor“, sagt Jasmin Wüppenhorst vom Fachdienst Ordnung und Sicherheit des Landkreises. In Bezug auf die Überprüfung, ob das Waffenrecht eingehalten wird, sei der Landkreis der Polizeidirektion Oldenburg und dem Innenministerium verpflichtet. Gleichwohl möchte man gerne mit den Vereinen im Gespräch bleiben – um die Umsetzung der Auflagen abzusprechen, gegebenenfalls (Fertigstellungs-)Termine zu verschieben, wenn notwendig, oder Alternativen zu besprechen.

Sicherheit ist kein Fremdwort im Schießstand, darauf achten die Schießwarte penibel. Für den Barenburger Schützenverein ist die Sache klar: „Entweder wir werden fertig mit all den notwendigen Arbeiten – oder wir verschieben das für Samstag, 27. April, geplante erste Übungsschießen der Saison. Wir wollen die Arbeiten erst abschließen“, sagt Riekmann. Das Schützenfest wird in Barenburg in diesem Jahr am 19. und 20. Juli gefeiert.

Neun Zentimeter dicke Balken stützen die Dachkonstruktion über dem Kleinkaliberstand. Neuste Bestimmungen fordern 15 Zentimeter dicke Balken – also wird hier jeder Balken verstärkt. Der Schießstand ist nicht hermetisch abgedichtet, manch Vogel sucht hier Unterschlupf. Damit die Luftströmung künftig, wie gefordert, von den Personen im Schießstand weg abgesaugt werden kann, hat der Verein bereits gemäß fachlich erstellten Plänen alle notwendigen Materialien vorbereitet, sodass die Montage erfolgen kann. Gefordert werde, dass keine Luftwirbel entstehen, Staub und Schadstoffe vollständig abgesaugt werden, erklären Riekmann und Riesmeier. Die Schützen hoffen, dass sie preislich letztlich unter dem Betrag liegen, der ohne Eigenleistungen geschätzt worden war.

Das Konto ist indes gut gefüllt, denn der Verein wollte eh in sein Schützenhaus investieren. Die Heizung ist alt und die Einrichtung im Clubraum ebenso: Tische, Stühle, und Theke stammen aus dem ehemaligen Gasthaus Bünte-Schulte, das bereits vor Jahrzehnten abgerissen wurde.

Die Vorstandsmitglieder des Schützenvereins Barenburg hoffen, dass beim Arbeitseinsatz am kommenden Sonnabend, 13. April, möglichst viele Helfer mit entsprechendem Werkzeugkasten am Schützenhaus mitwirken. Los geht es um 9 Uhr. Wer Fragen hat, wendet sich an Bernd Riekmann und Volker Riesmeier.