Lustige Lippe Bahrenborstel spielt Komödie „Brägenklöterig un mehr“

Premiere feiern die Akteure am 12. November im Gasthaus Hespenheide. © Theatergruppe Lustige Lippe

Bahrenborstel – „Brägenklöterig un mehr“ von Autor Karl-Heinz Hahn heißt das neue Stück, mit dem die Theatergruppe „Lustige Lippe“ aus Bahrenborstel in die neue Spielzeit einlädt.

Eine wichtige Info für die Zuschauer schicken die Darsteller gleich vorweg: Die Aufführung am Mittwoch, 16. November, kann nicht wie geplant stattfinden. Dafür wird es am Samstag, 3. Dezember, eine zusätzliche Vorstellung geben (14.30 Uhr Kaffeetafel, 15.30 Uhr Aufführung). Wer schon Karten für den Mittwoch bestellt hat, wird gebeten, sich im Gasthaus Hespenheide zu melden und einen anderen Aufführungstermin auszusuchen.

Zur Geschichte von „Brägenklöterig un mehr“: Alfred Heinze befindet sich nach einem Unfall in der Klinik Bruchfeld. Durch einen Schlag auf den Kopf leidet er an einer seltenen Form von Gedächtnisschwund. Zum Leidwesen seiner Verlobten Ulla, seiner Mitpatienten sowie des Klinikpersonals erinnert er sich an nichts und verwirrt mit seinen Kapriolen – wenn er als ehemaliger Bundespräsident, als Filmschauspieler oder als begnadeter Sänger erwacht.

Besonders interessant wird es, als ein Dieb in der Klinik sein Unwesen treibt. Die verschworene Gemeinschaft aus Patienten und Krankenschwester versucht mithilfe von Alfred dem Täter eine Falle zu stellen. Das ist allerdings nicht so einfach, wie eigentlich gedacht. Auch der Polizeibeamte, Kommissar Kojambel, hat so seine Probleme mit den schillernden, wechselnden Persönlichkeiten des Alfred Heinze.

Die Charaktere und ihre Darsteller: Ignaz Bessenbinner (Sandro Frede), Kurt Klopper (Jens Scharninghausen), Alfred Heinze (Gerd Krome), Schwester Vera (Larissa Scharninghausen), Ulla Schmidtke (Elke Husmann), Dr. Mechthild Wusler (Sinje Hormann), Oberschwester Hiltrud (Sarah Krebs) und Kommissar Kojambel (Wilhelm Nietfeld). Die Spielleitung hat Thea Husmann, als Souffleusen sind Edeltraud Gehlenbeck, Heike Schierenberg und Nadine Sudmann aktiv.

Aufführungen im Gasthaus Hespenheide (Tel. 04273/328) Samstag, 12. November, 19.30 Uhr (18 Uhr Burger-Buffet) Sonntag, 13. November, 15.30 Uhr (14.30 Uhr Kaffeetafel) Freitag, 18. November, 19.30 Uhr Samstag, 26. November, 19.30 Uhr Sonntag, 27. November, 11 Uhr (9.30 Uhr Adventsfrühstück) Samstag, 3. Dezember, 15.30 Uhr (14.30 Uhr Kaffeetafel)