Lukas Wiegmann aus Wehrbleck ist 20 und hat den Meisterbrief

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Lukas Wiegmann mit Chefin, „bau.art“-Gechäftsführerin Claudia Rohfing. © bau.art

Wehrbleck/Varrel – Die drei Geschwister von Lukas Wiegmann aus Wehrbleck haben sich für Bürojobs entschieden, der jüngste des Quartetts indes tritt in die Fußstapfen von Vater und Großvater: Lukas Wiegmann ist Maurer und Betonbauer. Und jetzt sogar mit Meistertitel, noch vor dem 21. Geburtstag.

Maurer? Das ist schwere körperliche Arbeit, trotz einer Reihe von Maschinen, die eingesetzt werden – was hat ihn zu dieser Berufsentscheidung gebracht? „Ich wusste schon in der 8. Klasse, was ich werden wollte“, sagt Wiegmann. Die Praktika, die er als Schüler machen durfte, habe er sehr geschätzt, die hätten ihm gezeigt: Handwerk, ja, das isses. Was genau der Beruf umfasst, nachfragen konnte und kann er in der Familie.

Gestartet ist Lukas Wiegmann als Landmaschinenmechaniker, schwenkte dann aber um, wurde doch Maurer.

In der Varreler Firma „bau.art“ ist er der Jüngste. „Wir sind ein gutes Team“, nennt Lukas Wiegmann einen weiteren Grund, warum ihm der Beruf tatsächlich richtig Spaß macht. So viel Spaß, dass er aufgrund seiner guten Leistungen die Lehre verkürzen konnte, die er mit 16 Jahren angefangen hat, im August 2018. Dass er nach dem Ende der Lehre im Januar 2021 im August gleich zur Meisterschule wechseln konnte, ist ein Glücksfall, sagt Wiegmann. Wer weiß, ob Arbeitsaufträge ihn später nicht daran gehindert hätten. Maurer – die werden gesucht, deshalb gab es keine Beschränkung für ihn seitens der Meisterschule.

Die Meisterschule indes bedeutet viel Theorie und kaum Praxis – und ist damit eigentlich nicht ganz nach dem Geschmack des jungen Wehr-bleckers. Erst zur Prüfung galt es, ein Mauerstück zu fertigen. Mathe war kein Problem, Statik ist für viele eine Hürde, die Lukas Wiegmann allerdings mit Auszeichnung meistert. Betriebswirtschaftslehre war nicht so sein Ding: „Das war vieles, worauf man keine Lust hat, etwa Rechnungen schreiben.“

Geht er mit „Maurerblick“ durch die Städte und ihre Gebäude, die er beruflich und privat besucht? „Nein. Urlaub ist Urlaub und ich mache in meiner Freizeit keine Architekturreise“, sagt Wiegmann. Dennoch geht er mit Blick fürs Detail an seinen Beruf: Sein Traumobjekt wäre die Restauration eines Fachwerkhauses. Restauration ist sein Steckenpferd: Er hat sich gerade für einen Lehmbaukursus angemeldet, will mehrere Lehrgänge rund um Restaurationsarbeiten sammeln. Es passt deshalb, dass die Varreler Firma viele solcher Aufträge bekommt, Lukas Wiegmann auf viele Details dieser Arbeiten gestoßen wird und sie ihm auch auffallen: „Ob gepfuscht wurde oder nicht“, etwa. Kein Wunder ist auch, dass bei der Vorliebe für Fachwerk und altes Gemäuer der Putzbau ihm „nicht so“ gefällt.

Meister mit 20 Jahren, in dritter Generation bereits – wie wird er denn auf der Baustelle wahrgenommen? Lukas Wiegmann lacht. Und verrät eine gängige Frage, die ihm gerne von Auftraggebern gestellt wird: Na, wann hast du denn deine Lehre angefangen? „Ich bin der Meister“, kann Wiegmann jetzt antworten. Angestellt ist er als Geselle, er pocht nicht auf den Titel in der teaminternen Hierarchie. Im Gegenteil: „Ich will erst mal Erfahrungen sammeln.“ Tatsächlich sei er in der Meisterschule der Handwerkskammer Hannover auf etliche junge Handwerker gestoßen.

Maurer als Beruf – wem würde er den empfehlen? „Leuten, die Lust haben auf Handwerk. Sie sollten sich eine kleine Firma suchen, denn dann ist der Arbeitsalltag abwechslungsreich. Das gilt auch für den Bereich Betonbauer.“ Sicher, der Beruf ist gemeinhin unattraktiv für Frauen, ihre Zahl hier klein, in der Baubranche ist der Umgangston mitunter rau. Was seine Chefin übrigens nicht anficht. Lukas Wiegmann gefällt, dass sein Arbeitsplatz draußen, unter freiem Himmel ist – bis die Temperatur auf fünf Grad Celsius sinkt. „Unter fünf Grad kann man nicht mehr mauern, unter drei Grad keinen Beton verarbeiten.“

Ausgleich gibts für Lukas Wiegmann beim Fußball und in der Familie. Und auch in der Freizeit ist Handwerk gefragt, etwa wenn ein Carport zu bauen ist. Der Wehrblecker pocht da nicht auf Mauerwerk: „Man muss Allrounder sein.“

Reizt es ihn, auf Wanderschaft zu gehen? Für den noch 20-Jährigen ein Thema, über das er nachgedacht hat. Priorität hatte jedoch die jetzt bestandene Meisterprüfung.

Wie meistert man denn diese schwere körperliche Arbeit? Mehrere Tonnen am Tag bewegen, das zehrt doch? „Ich habe mich da nicht groß vorbereitet. Die ersten Wochen ging nach dem Feierabend nichts. Aber dann gewöhnt man sich dran.“

Handwerk bleibe zukunftsfähig, auch wenn Roboter in Planung seien oder es 3-D-Wände gibt. Lukas Wiegmann weiß: „Ich würde alles noch mal so machen.“