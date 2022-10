Lückenbebauung bleibt ein Thema in Kirchdorf

Ein kleines neues Baugebiet wird am Birkenweg in Kirchdorf geplant. © Privat

Gemeinderat ebnet den Weg für weitere Eigenheimträume. Neu in der Planung ist ein kleines Baugebiet am Birkenweg

Kirchdorf – In der Ausweisung von neuen Bauplätzen bleibt die Gemeinde Kirchdorf am Ball. Und will auch künftig individuelle Lösungen anbieten – auch wenn das einen verwaltungstechnisch hohen Aufwand mit sich bringt. „Ich würde mir wünschen, dass das einfacher geht“, sagt Bürgermeister Holger Könemann.

Beleg dafür ist der Anhang, der sich zum Tagesordnungspunkt zur Änderung des Bebauungsplanes „Ihlöger Feld III“ findet: Es geht um eine Freifläche mitten in einem bestehenden Baugebiet, die im Rahmen der Lückenbebauung als Bauplatz ausgewiesen werden soll. 15 Seiten umfassen Abwägungsbeschlüsse diverser Art: Belange des Bodenschutzes, der verkehrlichen Erschließung, des Hochwasserschutzes, von Natur und Landschaft, Oberflächenentwässerung, Klimaschutz und Klimaanpassung – um nur einige Untersuchungen zu nennen. „Wenn wir das baurechtlich können, machen wir das“, erklärt Könemann im Hinblick auf Wünsche für eine Lückenbebauung. In Einzelfällen werden die Antragsteller an den Kosten des Verfahrens beteiligt, geht es um einen Bereich, der der Allgemeinheit dient, übernimmt die Kommune alle Kosten – und sehe das dann an als „kommunalen Beitrag“, erklärt Könemann. Der Satzungsbeschluss für die B-Planänderung „Ihlöger Feld“ erfolgte einstimmig. Das gilt auch für den Bebauungsplan „Birkenfeld“. Hier geht es um einen Bereich, der an ein bestehendes Baugebiet angrenzt. Der Aufstellungsbeschluss ist der erste Schritt, das gut 5 900 Quadratmeter große Areal östlich des Birkenweges zu entwickeln. Laut Flächennutzungsplan bereits als mögliche Fläche für Wohnbebauung gekennzeichnet, soll es für den Bau von Einfamilienhäusern planungsrechtlich vorbereitet werden.

Das Verfahren zur Einziehung eines Wirtschaftsweges in der Gemarkung Scharringhausen, Flur 4, Flurstück 54, ist abgeschlossen. Da Einwendungen gegen die Einziehung während des Verfahrens nicht vorgebracht wurden, hatte der Gemeinderat über die Entwidmung zu beschließen. Der Rat tagte in seiner jüngsten Sitzung zwar komplett – allerdings beteiligte sich Ratsherr Björn Meyer nicht an dieser Abstimmung. Die Wege, die die Gemeinde Kirchdorf entwidmet, bietet sie allen Anliegern zum Kauf an – und aus diesem Grund nahm Meyer nicht an der Abstimmung teil. Die zwölf Ratskollegen votierten einstimmig dafür, den Wirtschaftsweg mit Wirkung vom 1. Dezember 2022 einzuziehen.