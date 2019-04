Lösung gefunden

Kirchdorf - Von Sylvia Wendt. Der Kirchdorfer Ortskern entwickelt sich immer weiter: Was einerseits zu mehr Attraktivität des Bereiches führen soll, führt im Fall der Jugendfeuerwehr Kirchdorf dazu, dass die auf ihre Scheune verzichten muss. In dem Gebäude an der Rathausstraße lagerten bisher Zelte, Bodenbeläge, Transportwagen und Sportgeräte.

Das Grundstück ist inzwischen verkauft, die Scheune abgerissen – die Jugendfeuerwehr machte sich auf die Suche nach einem Ersatz. Eine neue alte Scheune fand sich aber nicht, dafür ein Stück Land, auf dem ein Zweckbau errichtet werden kann.

Das Gelände der Ortsfeuerwehr ist so geschnitten, dass im nördlichen Teil, in unmittelbarer Nähe zur Einfahrt von der Steyerberger Straße, ein Bereich für einen Unterstand abzweigbar wäre. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr hatten zahlreiche Optionen in der Gemeinde überprüft, alle verworfen, denn die Ausrüstung sollte zusammen an einem Ort gelagert werden.

Die Formalien sind erledigt, Stefan Osterkamp, hat die Bauzeichnungen für die Lagerhalle bereits fertig. Die Mitglieder der Ortsfeuerwehren Scharringhausen, Kuppendorf und Kirchdorf haben zugesagt, bei der Errichtung in Eigenleistung mitzuhelfen. Nach Angaben von Jugendwart Julian Plenge ist die Halle (Maße: 15,5 mal sieben Meter) ausreichend für das Material, das zu lagern ist. D

Osterkamp hat für den gut 100 Quadratmeter großen Lagerraum aus gedämmtem Trapezblech Baukosten in Höhe von gut 38 000 Euro errechnet. Die Lagerhalle habe ein Pultdach, eine Heizung sei nicht eingeplant.

Zugesagt sind bereits Zuschüsse: 15 000 Euro, die die Gemeinde Kirchdorf überweist und der Samtgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung 25 000 Euro für das Bauvorhaben bewilligt.

Zur Jugendfeuerwehr Kirchdorf gehören derzeit 38 Mädchen und Jungen aus Kirchdorf sowie den Ortsteilen Kuppendorf und Scharringhausen. 14 Betreuer kümmern sich um sie. Aktuell sei die Abordnung aus Kuppendorf besonders stark vertreten, erklärt stellvertretender Ortsbrandmeister Jan Henrik Heuermann.

„Das kriegen wir schon hin“, sind sich Osterkamp, Plenge, Heuermann und Ortsbrandmeister Reiner Wittig einig, den geplanten Zeitrahmen einhalten zu können. Die Mitglieder der Ortsfeuerwehr sind bereit, sich in den Dienst der guten Sache zu stellen, Freizeit nach Feierabend und am Wochenende für den Bau der Lagerhalle zu investieren – wer Lust hat, mitzuhelfen, gerne auch aus den Reihen der Eltern der Mitglider der Jugendfeuerwehr, ist gern gesehen. Helfer mögen sich mit Julian Plenge, Jan Henrik Heuermann, Reiner Wittig oder Stefan Osterkamp in Verbindung setzen. Wer in Sachen Bauarbeiten eher ungeschickt ist: Es gibt auch weitere Möglichkeiten, die freiwilligen Helfer zu unterstützen. Etwa durch die Verpflegung bei Arbeitseinsätzen. Die werden wohl eher nach Ostern beginnen, lautet die Prognose von Osterkamp.

Erste Arbeiten auf dem Grundstück umfassten das Beseitigen von alten Bäumen an der Grenze zum Nachbargrundstück. Die Zweige werden noch für das Osterfeuer umgeschichtet. Beim Osterfeuer werden Listen ausliegen, in die sich die Helfer eintragen können. Osterkamp: „Bei manchen Arbeiten brauchen wir mehr Helfer, als bei anderen.“ Die Arbeiten sollen beendet sein, wenn das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Barver beendet wird: Dann sollen die Geräte, Zelte und Co. erstmals in die neue Lagerhalle eingeräumt werden.

Die finanzielle Unterstützung für die Jugendfeuerwehr Kirchdorf hätten Gemeinde und Samtgemeinde gewährt, weil das Lösungskonzept, inklusive der Eigenleistung, Politik und Verwaltung überzeugt hätten, erklärt Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher. Politik und Verwaltung würden, wie bisher, auch andere Orts- und Jugendfeuerwehren in der Samtgemeinde Kirchdorf unterstützen, wenn derartige Lösungsansätze für Probleme vorgeschlagen werden.

Wer Lust hat, Mitglied in einer der Jugendfeuerwehren in der Samtgemeinde zu werden, muss zwischen zehn und 18 Jahren alt sein. Für die Aufnahme ist eine schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten erforderlich. Übungstermin der Kirchdorfer Jugendfeuerwehr ist freitags, 17 Uhr.