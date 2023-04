„Lions“ und Bücherei-Team gründen in Freistatt Saatgut-Bibliothek

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Jede Menge Saatgut umfasst die neue Bibliothek in Freistatt: Ralf Röhr, Dominik (der sich hauptsächlich um das Projekt kümmert), Büchereileiter Charlie, Svenja sowie Marcus Thannhäuser (von links). © S. Wendt

Freistatt – Wenn es demnächst duftet und blüht und grünt und viele Tomaten geerntet werden können in Freistatt, dann könnte das an der neuen Saatgut-Bibliothek liegen, die jetzt hier eröffnet wurde. In der Bücherei stehen die Kästen mit den Saatguttüten neben den vielen Reihen voller Bücher: Das Bücherei-Team der Wohnungslosenhilfe von Bethel im Norden und der Lions Club Sulinger Land haben eine neue Kooperation gegründet.

Ausgangspunkt ist die Frage des Freistätter Bücherei-Leiters Charlie an die Lions, ob die vielleicht ein paar Bücher für die Bücherei spenden möchten. Möchten sie: „Löwe“ Ralf Röhr schaut vorbei und ist seitdem regelmäßiger Gast in Freistatt. Bücherspenden sind eine Sache, Röhr ist zudem als Umweltbeauftragter des Lions Clubs immer auf der Suche nach Projekten rund um und in der Natur. Waldbühne, Nistkästen, Blühwiese: Es gibt bereits Projekte.

Und dann ist die Idee der Saatgut-Bibliothek nicht fern. In Freistatt findet er mit Charlie, Dominik und Svenja ein Team, das jetzt ausprobiert, welcher ihrer Daumen wie grün sein wird. Wenn ich etwas einsäe und dann später etwas ernte, wie kann das dann Bibliothek heißen? Wer sich das fragt, dem sei erklärt: Saatgut zum „Zurückbringen“ erzeugt die Natur selber. Neben der Ernte von Kräutern und Gemüse das ein besonders wichtiger Faktor.

Schön abgepackt und etikettiert ist das Saatgut. © S. Wendt

Das erste Sortiment an Saatgut kann dank einer Spende der „Löwen“ gekauft werden. Die Freistätter finden Hochbeetbauer und verlassene Schrebergärten, haben schon jetzt fast 80 Keimlinge zum Sprießen gebracht, die darauf warten im Freien zu wachsen. Hochbeete wollen die Lions auch in Sulingen bepflanzen, gerne als Projekt an Senioreneinrichtungen oder an Kindergärten. Ziel ist, dass über Bücher und Saatgut hinweg Kontakte geknüpft werden. Ralf Röhr nennt Schulklassen und andere Gruppen, die bei einem Ausflug nach Freistatt neben anderen Zielen auch die Bücherei und die Saatgut-Bibliothek besuchen können.

Die Hoffnung ist, dass diejenigen, die das Saatgut nutzen, im Herbst neues produziert haben – und es weitergeben. Charlie erinnert sich an Saatgutsäckchen, die sein Großvater einst sammelte – und mit Nachbarn tauschte: „Dieses Tauschgeschäft von einst soll wieder funktionieren. Alte Sorten sind darunter, die so erhalten bleiben sollen.“

Köstliche Vielfalt im Repertoire

Und wenn sich jemand so gar nicht mit der Hege und Pflege auskennt – das Freistätter Team gibt gerne Auskunft. „Essen ist wichtig und gesunde Ernährung ist ein aktuelles Thema. Viele Geschmäcker gehen verloren und wir möchten dazu beitragen, dass uns bewusst wird, was wir da essen“, erklärt Charlie. Kräuter, Tomaten, Chilis, Bohnen und Gurken, Schmuckblumen und solche, die man essen kann: Das Saatgut bietet eine köstliche Vielfalt.

Auf die auch über noch einzurichtende Social Media Seiten Appetit gemacht werden soll. Das neueste Naturprojekt der Lions werde über deren „www.liotop.de“-Homepage ebenfalls kommuniziert, kündigt Ralf Röhr an, der zur Eröffnung der Saatgut-Bibliothek vom aktuellen Club-Präsidenten Marcus Thannhäuser begleitet wird.

Mit der Einrichtung der Saatgut-Bibliothek endet die Unterstützung durch die Sulinger Lions jedoch nicht: Laut Röhr sollen künftig regelmäßig an jedem dritten Samstag eines Monats Flohmarkttage stattfinden, gerne immer unter einem besonderen Motto, etwa Kinderspielzeug oder andere Verkaufsthemen. Bücherei, modernes Antiquariat, Saatgut und mehr sind zu finden im Erdgeschoss von „Haus Platane“ (Von-Bodelschwingh-Straße 19 a).

Das Freistätter Team hat ebenfalls bereits Ideen entwickelt, wie man Kräuter, Gemüse und Co. noch besser präsentieren kann: Kochworkshops, ein Erntefest, Workshops mit Kitas und Schulklassen. Welche der Ideen „fruchtet“, bleibt abzuwarten, sagt Dominik. „Wir stecken noch in den Kinderschuhen.“ Den nächsten Flohmarkt mit Bücherei, Antiquariat sowie Infos rund um die Saatgut-Bibliothek gibt es am Samstag, 15. April, von 10 bis 14 Uhr (weitere Termine: 20. Mai, 10. Juni).

Kontakt Bücherei/Saatgut-Bibliothek Freistatt, Von-Bodelschwingh-Straße 19 a, E-Mail: saatgutbibliothekfreistatt@gmx.net, Tel. 0 54 48 / 8 82 11