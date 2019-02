Familie Langhorst beendet Kaufmanns-Ära in Varrel

Ewald Langhorst und Enkel Kuno an der Kasse im Edeka Supermarkt in Varrel.

Varrel - Von Sylvia Wendt. Am 28. Februar wird es soweit sein: Nach fünfundzwanzigeinhalb Jahren dreht Ewald Langhorst dann ein letztes Mal den Schlüssel um, dann ist das Kapitel „Kaufmann in Varrel“ beendet.

Der 65-jährige Wehrblecker muss erst überlegen, gefragt, was er denn am 1. März tun wird. Ob er wirklich nicht um 5.20 Uhr aufstehen wird, wie bisher? Wird er diese tägliche Routine so schnell ablegen können?

Ewald Landhorst geht nicht wirklich freudestrahlend in Pension: „Die Stimmung ist ein wenig gedrückt. Wenn man so lange gearbeitet hat... es hat ja auch Spaß gemacht.“ Aber Langhorst merkt gesundheitliche Zipperlein, drei Bypässe haben vor Jahren nicht alles kompensieren können. Und in Kombination mit langen Arbeitstagen sind die Beschwerden des Körpers umso präsenter.

+ Kunos T-Shirt. © S. Wendt Ewald Langhorst und Ehefrau Marion verbinden mit dieser Kaufmanns-Ära 25- einhalb Jahre, in denen sie Teil der Varreler Dorfgemeinschaft waren. Dieser tägliche Austausch, die „Sabbelei“ wie Marion Langhorst es nennt, das werde sie vermissen. Soziale Kontakte werde es weiterhin viele geben, das Paar ist in Vereinen und Gruppen aktiv, Marion Langhorst als Ratsfrau im Dienst der Gemeinde Wehrbleck und in ihrem neuen Beruf in einer Sulinger Firma.

Die drei Kinder Annika, Hannes und Marie samt Partnern sind nicht weit - Enkel Kuno, noch keine sechs Monate, wird sich später berichten lassen müssen, wie es ist, als Kind im elterlichen Kaufmannsladen aufzuwachsen. Seine Mama Annika habe viel organisiert, heißt es, sein Onkel Hannes habe sich ein Duplo- und Hanuta-Lager aufgebaut und die jüngste, Tante Marie, sei quasi im Laden groß geworden.

Das Familienleben der Langhorsts haben die Kunden miterlebt - und so sind nicht nur die Kunden ein Teil im Leben der Familie Langhorst, sondern auch die Langhorsts ein Teil der Varreler Familiengeschichten.

+ Familie Langhorst schließt den Kaufmannsladen. © S. Wendt Die Dorfidylle funktioniert aber nur solange, wie eben nicht nur mal „dies und das“ gekauft wird, sondern auch deutlich mehr von den Wocheneinkaufslisten. „Viele kleine Kaufmannsläden gehen kaputt“, weiß Ewald Langhorst. Treue Kundschaft sei wichtig, denn: Wenn man nicht von den Einnahmen leben könne, dann funktioniere das nicht. „Die Tageseinnahmen sind nicht der Gewinn“, rechnet Langhorst vor.

Als Kaufmann war der gelernte Konditor bei der Übernahme des Geschäftes in Varrel im Juni 1993 ein Quereinsteiger. Wollte mehr Zeit haben für die Familie, nun ja, er hat sie halt mitgenommen, ins Geschäft nach Varrel. Keines der Kinder hat jedoch berufliche Nachfolgeambitionen, alle sind in anderweitigen Berufen etabliert. Die Mitarbeiter, zumeist Teilzeitkräfte, gehen in Rente oder pausieren, andere arbeiten ab März für Klaas Teerling.

Der Sulinger Bäckermeister wird einen Verkaufswagen im Ort platzieren und Varreler Bürger, Schüler sowie die Schar an Handwerkern mit Brötchen versorgen, auch belegten, und Kaffee. Brote wären auf Wunsch erhältlich. Der Verkaufwagen stehe montags bis samstags von 6 bis 12 Uhr in Varrel, sagt Klaas Teerling. Den Verkauf übernehmen Mitarbeiterinnen aus dem Langhorst-Team, in Teerling-Diensten.

Reduzierte Ware und eine Überraschung

Erste Produkte sind reduziert, andere wollen Ewald und Marion Langhorst noch bis zum 28. Februar in den Ausverkauf nehmen. Um 16 Uhr ist am letzten Tag eine Überraschung für die Kunden geplant. Ewald und Marion Langhorst bleibt mehr Zeit für Familie und Freunde - und die Vorbereitung einer längeren Tour. So etwas war bisher nicht möglich. Das Ziel? „Das Nordkap in Norwegen.“

Und mit seinem Kartenclub gehe es nach Schottland, ergänzt Ewald Langhorst. Die Welt endet nicht an der Kasse im „nah und gut“ in Varrel, ist aber ein guter Ausgangspunkt. „Gaa ble wmf“, kommentiert Kuno, gekleidet im eigens von Mama produzierten „nah und gut“-T-Shirt seinen prominenten Platz in Opas Armen vor der Registrierkasse.