Das letzte Holzhauser Erntefest mit Festwirt Fritz Niemeyer

Gefeiert wird am Samstag / Antreten um 13.30 Uhr

+ Aus den frühen 1960er Jahren: Antreten der Feuerwehr.

Holzhausen – Die Erntekrone binden traditionell die Helfer aus den Reihen der Feuerwehr am Freitag, 27. September, im Gerätehaus. Anschließend wird sie an das neue Erntekönigspaar Dietmar und Maria Kreher übergeben. Die Nachbarn schmücken die Krone mit weiteren Erntegaben. Das Erntefest wird am Samstag, 28. September, gefeiert. Antreten der Feuerwehr und Jugendfeuerwehr zur Abholung des Erntepaares ist um 13.30 Uhr am Landgasthaus Niemeyer. Den Marsch zur Königsresidenz begleitet der Bläserchor Varrel. Ab 15 Uhr ist die Kaffeetafel im Landgasthaus Niemeyer für alle Dorfbewohner und Interessierte gedeckt, für 16 Uhr wird mit dem Eintreffen des Festumzuges gerechnet und dann kann die Erntekrone im Festsaal präsentiert werden. Zum Tanz spielt die „Intercity Band“ rund um Dieter Horstmann auf. Vorbereitet sei auch die beliebte Kindertombola und es seien Vorführungen verschiedener Gruppen geplant.