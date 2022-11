Lena Küthe 100 Tage stellvertretende Ortsbrandmeisterin in Dörrieloh

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Buchstäblicher Generationswechsel im Kommando: Auf Uwe Wiegmann (rechts) folgt dessen Tochter Lena Küthe als stellvertretende Ortsbrandmeisterin in Dörrieloh. © Ortsfeuerwehr Dörrieloh

Dörrieloh – Wie sieht der Alltag als Feuerwehrfrau in verantwortlicher Position aus? Stutzt noch jemand über eine Frau an der Spitze der Befehlsleiter? Klare Kante gibts von Lena Küthe, gut 100 Tage als stellvertretende Ortsbrandmeisterin der Ortsfeuerwehr Dörrieloh im Amt: „Ich hoffe nicht, dass noch jemand stutzt. Wir sollten in einer Gesellschaft angekommen sein, in der Frauen in gleichen oder auch höheren Positionen ihre Aufgaben genauso gut erledigen und meistern, wie ihre männlichen Kameraden oder Kollegen. Wie sagt man so schön: Auch eine Frau kann ihren Mann stehen.“

In der Freiwilligen Feuerwehr ist es mitunter lebensentscheidend, wie schnell Rettung erfolgen kann. Das betont auch Lena Küthe: „Klare Ansagen und Befehle zu beachten, auch wenn sie von einer Frau kommen, ist bei Einsätzen unabdingbar. Abseits davon sind Kritik, Ratschläge oder auch Lob ein immer gern gehörtes und gesprochenes Wort.“

Frauen in Führungspositionen in der Feuerwehr – auch im Jahr 2022 eher selten. Für Lena Küthe, geborene Wiegmann, gehörte „Feuerwehr“ schon immer dazu: Vater Uwe Wiegmann ist 30 Jahre stellvertretender Ortsbrandmeister in Dörrieloh – erst im Juli räumt er altersbedingt diesen Posten. Als Nachfolgerin kandidiert Tochter Lena – und wird von den Kameraden gewählt sowie vom Rat offiziell bestätigt. Die 36-Jährige ist verheiratet und wohnt mit ihrem Ehemann in Dörrieloh. „Feuerwehr“ gehört für Lena Küthe seit 1999 dazu, damals tritt sie in die Jugendfeuerwehr ein. Lena Küthe übernimmt Verantwortung, wird 2006 Betreuerin und 2008 zur Jugendfeuerwehrwartin gewählt. Das Amt hat sie erst in diesem Sommer an Tabea Grewe abgegeben. Die Jugendfeuerwehr als Nachwuchsorganisation der aktiven Einsatzkräfte – in Dörrieloh funktioniert das bestens. Für Küthe kombiniert die Arbeit in der Jugendfeuerwehr Freud und Leid, sie bietet Zusammenhalt und Gemeinschaft. Es sei ein Geben und Nehmen, immer in der Hoffnung, „das Erlernte nicht nur bei der Jugendfeuerwehr einzusetzen, sondern die Erfahrungen mit ins Leben zu nehmen.“

Was war Hauptgrund für Lena Küthe überhaupt in die Feuerwehr einzusteigen? „Die Verbundenheit zu meinem Heimatort, das Vereinsleben generell und der Zusammenhalt von Klein bis Groß, von Jung bis Alt.“ Aufgewachsen „mit und in der Feuerwehr“, ist die Arbeit in der Jugendfeuerwehr und in der Feuerwehr immer präsent. „Das Miteinander, gemeinsame Wettbewerbe, Leistungsspangen, die man nur in einer funktionierenden Gruppe erreichen kann. Die Gruppe ist nur so stark, wie ihr schwächstes Glied. Aber jeder in der Gruppe hat seinen Platz, einen Platz an dem seine Stärken liegen. Beim Wettbewerb, als auch beim Einsatz“, berichtet Lena Küthe aus dem besonderen Zusammenwirken in der Jugendfeuerwehr.

Und so ist es für Lena Küthe ein kleiner Schritt nur hin zur aktiven Wehr: „Die Lehrgänge und Weiterbildungen kommen einfach dazu, da musste man mich nicht lange überreden“, blickt sie zurück.

Die Frage, ob die Kameradschaft der Einsatzkräfte auch für die weiblichen Mitglieder gilt, irritiert Küthe – was damit gemeint sei? Es gibt einen Zusammenhalt der Einsatzkräfte, der im Ernstfall dafür sorgt, dass der Einsatz „läuft“. Wird dieses Vertrauen auch in die Kameradinnen gesetzt? „Über die Verantwortung meiner Position bin ich mir im Klaren. Ich konnte mich aber bisher immer auf meine Kameraden verlassen und würde sagen, wir können uns aufeinander verlassen – und uns fast blind vertrauen.“ Küthe betont: „Die Toleranz und der Respekt Frauen gegenüber sind, zumindest in Dörrieloh, kein Problem. Wir hatten als Frauen hier nie das Gefühl, nicht willkommen zu sein. Wir sind ein Team – egal, ob Mann oder Frau. Gerede und Neckereien wird es immer mal wieder geben. Das gehört dazu und man weiß damit umzugehen. Aber das sind und sollten alles keine Hindernisse sein, um nicht auch als Frau in der Feuerwehr wertgeschätzt zu werden“, betont die 36-Jährige.

Die ersten 100 Tage im Amt – wie sieht Lena Küthes Bilanz aus? „In den vergangenen 100 Tagen als stellvertretende Ortsbrandmeisterin hat sich mein Leben nicht gravierend geändert. Ich freue mich auf die weitere Arbeit, auf die Herausforderungen mit meinen Kameraden in Dörrieloh und auch in der Samtgemeinde Kirchdorf. Den nötigen Rückhalt, um diesen Job vernünftig zu erledigen, bekomme ich von meinem Mann und meiner Familie. Genauso stolz wie er bin auch ich, in die Fußstapfen meines Vaters treten zu dürfen, auch wenn ich diese erst einmal ausfüllen muss. Aber: Fragen stellen und/oder Dinge hinterfragen, das habe ich mir über die Jahre schon angeeignet“, sagt Lena Küthe mit einem Augenzwinkern.