Leistungssport unter Atemschutz

+ © Michael Fangmann Ein Teilnehmer aus den USA schlägt mit einem Vorschlaghammer auf einen Metallklotz ein – das simuliert den Versuch, eine verschlossene Tür per Axt zu öffnen. © Michael Fangmann

Sehnde / Wehrbleck – Das Tragen der Feuerwehreinsatzkleidung ist für Wehrblecks Ortsbrandmeister Michael Fangmann nichts Ungewöhnliches. In diesem Fall trug er sie aber unter besonderen Umständen, denn gemeinsam mit seinem Wehrblecker Feuerwehrkameraden Tobias Schulz nahm er teil an der „Firefighter Combat Challenge“ (FFCC) in Sehnde-Höver bei Hannover.

Die Idee zur Teilnahme verdankt Fangmann einem Berlin-Urlaub mit seiner Frau, wie er verrät: Bei einer Stadtrundfahrt im Doppeldeckerbus seien sie damals an der Challenge vorbeigefahren, „und da habe ich mir gedacht: Das will ich auch machen.“ Im Internet habe er dazu recherchiert, aber über die Jahre sei die Teilnahme immer wieder zurückgestellt worden. „In diesem Jahr habe ich das umgesetzt und bin ins Training eingestiegen.“ Fangmann meldete sich an zum Regionalentscheid der Challenge im Mai in Bremerhaven und begann mit dem Training.

Der Wettkampf setzt sich zusammen aus fünf Stationen, die nacheinander zu absolvieren sind: Zum Auftakt müssen die Teilnehmer ein rund 20 Kilogramm schweres Schlauchpaket über Treppen in das dritte Obergeschoss eines durch einen Turm simulierten Hauses tragen. Dort, in zwölf Metern Höhe angekommen, müssen sie per Feuerwehrleine einen ebenfalls gut 20 Kilogramm schweren Rollschlauch nach oben ziehen. Sofort geht es wieder hinunter auf eine sogenannte „Keiser Force Machine“, ein spezielles Trainingsgerät für Feuerwehren. Hier wartet ein etwa 80 Kilogramm schwerer Metallklotz, der mit einem Vorschlaghammer über eine Strecke von 1,50 Meter geschlagen werden muss.

+ Eine 80 Kilogramm schwere Übungspuppe zieht Tobias Schulz zum Abschluss der Übung ins Ziel. © Michael Fangmann

Die nächste Station ist ein Slalomlauf über mehr als 60 Meter, in dessen letztem Drittel die Starter zudem einen geschlossenen C-Schlauch mitnehmen müssen, um am Ende mit dem Wasserstrahl ein Ziel zu treffen. Zum Abschluss haben sie noch eine rund 80 Kilogramm schwere Übungspuppe in den Rettungsgriff zu nehmen und rückwärts zurück an den Start des Slalomparcours zu ziehen.

Das Besondere daran: Den kompletten Parcours müssen die Teilnehmer in vollständiger Einsatzkleidung (Stiefel, Hose, Hacke, Handschuhe, Helm) sowie mit Atemschutzmaske und angeschlossenem Behälter absolvieren. Gut 18 Kilogramm wiegt alleine diese Ausrüstung, schätzt Michael Fangmann.

Seine Premiere in Bremerhaven brachte Fangmann wichtige Erkenntnisse. „Als Sportlehrer (an der Oberschule Schule am Geestmoor in Rehden, die Redaktion) habe ich eine gewisse Grundfitness – aber das war ziemlich anstrengend. Meine Frau war mit, um zu filmen, und sie sagte, dass ich nach der ersten Übung schon ausgesehen habe wie scheintot...“ Dennoch stand er den Parcours durch, anders als andere Debütanten.

Der Wehrblecker stellte für den Start in Sehnde das Training um, auch aus Gründen der Belastungssteuerung. „Es ist eine vollkommen andere Belastung als beispielsweise bei einem Langstreckenläufer. Ein anderer Starter sagte dazu: ,Wir bewegen uns auf der anderen Seite der Schmerzgrenze‘.“

Gemeinsam mit Tobias Schulz trainierte er für diesen Wettkampf acht Wochen lang – „zum Schluss mit bis zu zwei Trainingseinheiten pro Tag“, berichtet Fangmann. Die Trainingsgeräte mussten dabei teilweise improvisiert werden, beispielsweise ersetzten Stepper die Stufen des Turms, und statt auf Metallklötze schlugen sie mit dem Vorschlaghammer auf Traktorenreifen ein.

In Sehnde gelang Fangmann mit 3:06 Minuten eine Verbesserung seines Ergebnisses aus Bremerhaven, und Schulz landete bei seiner ersten Teilnahme bei 3:24 Minuten. Zum Vergleich: Die Bestzeit gelang Robin Altbürger aus Dinslaken mit 1:24 Minuten. Zudem traten die beiden Wehrblecker auch als Tandem an, wobei Schulz die Stationen am Turm absolvierte und Fangmann die drei übrigen Aufgaben bewältigte. Zusammen landeten sie in zwei Minuten und 33 Sekunden auf Rang 32. Einen Eindruck vom Wettkampf vermittelt ein Beitrag für die Fernsehsendung „Sat1 Regional“, für den Fangmann Bilder seiner Helmkamera beisteuerte.

Beeindruckender als die Zeiten war für den Wehrblecker das Erlebnis selbst. Unter den rund 160 Teilnehmern seien überwiegend Berufsfeuerwehrleute gewesen: „Alle waren superfreundlich und hilfsbereit und haben einem Tipps gegeben. Das war eine sehr freundschaftliche Atmosphäre, das macht richtig Spaß.“ Als Beispiel nennt er den Start als Tandem: „Wir mussten gegen ein Tandem von der Berufsfeuerwehr Braunschweig antreten. Die waren fast eine Minute schneller als wir, aber haben uns dann noch angefeuert.“ Außerdem waren die beiden Wettkämpfe in Bremerhaven und in Sehnde zwar Regionalentscheide für die FFCC in Berlin, aber dennoch international besetzt mit Teams unter anderem aus Großbritannien und Polen. Er selbst habe etwa mit US-Feuerwehrleuten von der Spangdahlem Air Base Trikots getauscht.

An der Challenge in Berlin können beide zwar nicht teilnehmen, weil sie zum Helferteam des Reload Festivals vom 17. bis 19. August in Sulingen gehören – aber dem Start in Sehnde sollen noch weitere folgen: „Selbstverständlich“, bekräftigt Fangmann mit Nachdruck. Einerseits hat er sich eine Zeit von unter drei Minuten zum Ziel gesetzt, und andererseits hofft er auf weitere Mitstreiter für den Mannschaftswettbewerb mit bis zu fünf Mitgliedern. Das muss jedoch kein Team der Ortsfeuerwehr Wehrbleck sein, sondern auch eine Mannschaft aus dem Sulinger Land oder aus dem Landkreis Diepholz kann er sich vorstellen.