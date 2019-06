Leichte Änderung der Bauvorschriften

Noch sind Bauplätze frei im Baugebiet Hauskamp III in Bahrenborstel.

Bahrenborstel – Eine Entscheidung zugunsten der Häuslebauer und ihrer Traumhäuser hat der Rat der Gemeinde Bahrenborstel während seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Die Änderungen gelten für den Bebauungsplan für das Baugebiet „Hauskamp III“.

Grundsätzlich wolle man den „dörflichen Charakter“ beibehalten, schaue aber auch in umliegende Kommunen, in denen teilweise Bauvorschriften gelockert wurden – oder erst gar keine existieren.

Der Rat Bahrenborstel möchte Bauwilligen, die sich in der Gemeinde niederlassen wollen, entgegen kommen. Ortsansässige halten und ihr Abwandern in Nachbarkommunen verhindern. Immer wieder gebe es Anfragen seitens der Häuslebauer, berichtet Bürgermeister Matthias Stelloh, deren Baupläne mit den Vorgaben in den Bauvorschriften kollidieren. Man habe nun die Dachneigung geändert und auch den Anteil der bebaubaren Fläche.

Häuser mit einer Traufhöhe von sechs Metern seien nun möglich. Stelloh verweist darauf, dass sich der Geschmack der Bauherren ändere – so seien jetzt auch Stadtvillen möglich. Weiterhin wolle der Rat aber keine Flachdachbauten zulassen.

Mit der Änderungsplanung werde bezweckt, dass die Grundstücke intensiver in der Fläche und der Höhe genutzt werden können, heißt es in dem Beschluss, den der Rat einstimmig fasste.

Die Grundflächenzahl, bisher auf 0,25 festgesetzt, wird auf 0,35 erhöht. Es habe sich gezeigt, dass insbesondere bei kleineren Grundstücken der Wert von 0,25 zu gering bemessen gewesen sei, um modernen Bauanforderungen gerecht zu werden, erklärt Bauamtsleiter Olaf Heuermann. Im Baugebiet „Hauskamp III“ war bisher bereits eine maximal zweigeschossige Bebauung zulässig, deren Ausnutzungsmöglichkeit allerdings mit einer Traufhöhe von höchstens vier Metern stark eingeschränkt gewesen sei. Mit der neuen maximalen Traufhöhe von sechs Metern könne ein Gebäude mit Kniestock und/oder Ausnutzung des Dachgeschosses unter einem geneigten Dach entstehen, heißt es seitens des Bauamtes.

Ein Staffelgeschoss mit dritter Ebene werde damit aber weiterhin nicht möglich sein. Auch die Gesamthöhe bleibe bestehen, betrage maximal zehn Meter.

Die Festsetzung der überbaubaren Flächen bleibe unverändert. Bisher durften auf den nicht überbaubaren Flächen keine Garagen, Nebenanlagen oder Stellplätze errichtet werden – das ist nun erlaubt, so könnten die Baugrundstücke besser genutzt werden.

Die Mindestdachneigung beträgt zukünftig statt 30 Grad nur noch 15 Grad und: für Garagen und Nebenanlagen, egal welcher Größe, werden keine geneigten Dächer mehr gefordert. Auf den Dächern sind Verglasungen, Solaranlagen und Bepflanzungen zulässig.

Noch 16 Bauplätze im „Hauskamp III“

Aktuell sind noch 16 Bauplätze frei im Baugebiet „Hauskamp III“, in Größen zwischen 730 und 1155 Quadratmetern. Bauwillige lädt Bürgermeister Matthias Stelloh ein, ihre Pläne vorab mit dem Rat zu besprechen, um sie mit den Vorgaben der Gemeinde abzugleichen.

Der Rat Bahrenborstel habe zudem den Ortskern für etwaige Wohnbebauung im Blick, um auch hier, sollten Hofstellen und Gebäude leerfallen, tätig werden zu können. Die Ortsmitte solle weiterhin lebendig bleiben. sis