Lebensqualität im ländlichen Raum

Kirchdorf – Wie verläuft ein Wahlkampf, wenn es nur einen Kandidaten gibt? Für Heinrich Kammacher, der am Sonntag für eine dritte Amtsperiode als Bürgermeister der Samtgemeinde Kirchdorf kandidiert, ist das Votum am Sonntag ein Votum für seine bisherige Arbeit. Viele Projekte wurden in den sechs Mitgliedsgemeinden in den zurückliegenden Jahren umgesetzt. Ideen entwickeln, Protagonisten zusammenbringen – der Chef der Verwaltung in Kirchdorf ist ein Teamplayer. Das Abstimmungsergebnis am Sonntag ist also eines, das ihm zeigt, ob sein Engagement für die Samtgemeinde weiterhin gefragt ist.

Heinrich Kammacher ist gerne im Gespräch mit den Menschen – er schätzt die Kommunikation mit den Bürgern aller Alters- und Berufsgruppen. Im Interview gibt er Einblicke, was ihn antreibt, ein drittes Mal zu kandidieren. Die Fragen stellte Sylvia Wendt.

Herr Kammacher, Sie kandidieren am 26. Mai für eine dritte Amtszeit, Sie sind seit Jahrzehnten in verschiedenen (politischen) Ämtern aktiv. Beleg dafür, dass Sie Spaß haben am Wirken auf kommunaler Ebene. Was ist Ihre Motivation für die Arbeit in der Verwaltung und zusammen mit Politik?

Das Team im Rathaus ist gut aufgestellt, nur so können wir die Vielzahl an Aufgaben meistern. Und das ist es jedes mal: Eine Teamaufgabe. Wichtig ist auch, dass zielorientiert gearbeitet wird, losgelöst von parteipolitischer Orientierung – auf allen Ebenen.

Ihre Einschätzung bitte: Wie kann man Bürger und Politik zusammenbringen?

Das gelingt, wenn man vertrauensvoll zusammenarbeitet. Egal, welches Thema ansteht: Wichtig ist ein verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen. Verwaltung, Politik und Bürger müssen an einem Strang ziehen, um ein Ziel zu erreichen. Das heißt auch: Bei allen anstehenden Veränderungen müssen alle mitgenommen werden. Was passt? Wofür? Das muss kommuniziert werden.

Thema Engagement des Bürgers: Nicht alles kann über das Ehrenamt aufgefangen werden. Die Bereitschaft der Menschen ist endlich, oder?

Als Samtgemeinde haben wir sechs Mitgliedsgemeinen, dazu die Nachbarkommunen und darüber den Landkreis. In der Zusammenarbeit aller kann die Region gestärkt werden. Mit ehrenamtlichem Wirken, aber auch mit der möglichen Unterstützung aller Institutionen und ihrer Gremien. Anders ausgedrückt: Was wir an ehrenamtlichen Strukturen in der Region haben, ist ein starkes Gerüst für die Bürger. Es zeigt, wie sehr ihnen die Region am Herzen liegt. Und das gilt es zu unterstützen. Etwa: Was wir als Kommune einsparen durch das Ehrenamt, können wir an anderer Stelle wieder investieren in die Infrastruktur, zum Beispiel in Kinderbetreuung, Angebote für Jugendliche und Senioren, Freizeitgestaltung.

Zu den Chancen der Samtgemeinde: Welche Projekte waren wichtig, zukunftsweisend und sind umgesetzt?

Das Wichtigste ist, dass wir in allen Mitgliedsgemeinden Themen gesetzt haben und auch künftig setzen werden. Das heißt: alle Mitgliedsgemeinden gleichwertig behandeln und zusammen dazu beitragen, für alle Bürger gleichviel Lebensqualität zu schaffen. Das ist das einende Element. Das Anrufsammeltaxi ist eine Erfolgsgeschichte, die es den Bürgern erlaubt, für wenig Geld – die Samtgemeinde schultert den Differenzbetrag – innerhalb der Samtgemeinde mobil zu bleiben. Ein Bereich, den der öffentliche Personennahverkehr nicht abdeckt und oft auch nicht das „Familientaxi“. Über 400 Personen nutzen derzeit monatlich das Anrufsammeltaxi.

Essentiell sind Fördermittel, für private und öffentliche Projekte gleichermaßen. Durch Dorferneuerung, Flurbereinigung und andere Förderkulissen konnten und können private Investoren Lebensträume verwirklichen und die Kommunen die Infrastruktur schaffen, aufrecht erhalten oder erweitern.

Welche Ziele stehen noch aus?

Auch für die künftigen Themen gilt: In allen Mitgliedsgemeinden muss sich etwas entwickeln. Es gilt, keine zu vernachlässigen. Wichtige Themen sind der Breitbandausbau, die ärztliche Versorgung. Ausbildungs- und Arbeitsplätze in der Region halten und neue schaffen.

Und welche Probleme sind zu meistern auf dem Weg?

Es gibt immer wieder kleine und große Veränderungen. Oft ist die Problemlösung ein Prozess, in dem es gilt, alle mitzunehmen. Mit so vielen Informationsveranstaltungen, wie notwendig, um alle Fragen zu beantworten. Veränderungen sind ein offener Prozess, an dem sich alle beteiligen können. Und sollen – wenn ihnen die Region am Herzen liegt. Das gilt auch insbesondere dafür, die gebotenen Infrastruktureinrichtungen auch zu nutzen, wenn sie vorgehalten werden, etwa in der Grundversorgung. Ich habe da immer Lust drauf und bin immer ansprechbar, gerne vor Ort bei Veranstaltungen. Für mich ist der ländliche Raum lebendig und spannend.

Zeitgleich mit der Wahl zum Samtgemeindebürgermeister findet auch die Europawahl statt. Was bedeutet „Europa“ für die Samtgemeinde beziehungsweise wie wirkt „Europa“ in die Samtgemeinde?

Wenn wir Ausbildungs- und Arbeitsplätze in der Region halten und neu schaffen wollen, dann müssen wir auch den Arbeitgebern ein Umfeld schaffen. Die Förderkulissen, oft genug Mittel aus Europa, dienen nicht allein für Einzelprojekte, sondern in der Gesamtheit einer ganzen Region. Daher gilt es, Kontakte zu pflegen, neue zu knüpfen, Ideen auszutauschen – Gemeinschaft zu leben. Auch und gerade im ländlichen Raum. Und nicht zuletzt ist ein gemeinsames Europa ein Garant für den Frieden.