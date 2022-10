Laura Meier leitet die Tagespflege in Bahrenborstel

Wechsel in der Leitung der DRK-Tagespflegeeinrichtung Bahrenborstel (von links) Jana Niehaus, Katrin Schmidt (Fachreferentin Pflege DRK Kreisverband), Laura Meier, Ulrike Hirth-Schiller, Theres Mattke (DRK-Pressereferentin) und Heinrich Kammacher. Susanne Weigelt-Siegmann war beim Pressetermin aus familiären Gründen verhindert. © S. Wendt

27-Jährige folgt auf Susanne Weigelt-Siegmann in der DRK-Einrichtung

Bahrenborstel – Welche Angebote bietet eine Tagespflege? Wieviel kostet der Besuch? Kann ich mir den leisten? Ab welchem Alter darf ich dorthin? Dass man auch mit 27 Jahren schon täglich zur DRK-Tagesgemeinschaft in Bahrenborstel gehen möchte, belegt Laura Meier. Sie übernimmt die Leitung der Einrichtung von Susanne Weigelt-Siegmann, ist seit dem 1. Oktober verantwortlich für 31 Mitarbeitende, die sich am Standort Bahrenborstel um 29 Gäste kümmern und darüber hinaus allen Interessierten Fragen rund um die Tagesgemeinschaft beantworten.

Die Einrichtung, die im Dezember 2019 eröffnete, hat sich etabliert, sei über die Grenzen der Samtgemeinde hinaus anerkannt. Und finde mit Laura Meier eine Leiterin, die aus der Region stammt, aus Dörrieloh. Sechs Jahre habe sie als stellvertretende Leiterin der DRK-Einrichtung in Ehrenburg gearbeitet. Meier hatte 2012 ihre Ausbildung als Pflegefachkraft begonnen, war 2016 nach Ehrenburg gegangen und hatte im Januar 2022 ihre jüngste fachliche Weiterqualifikation abgeschlossen. Nicht mit Blick auf den Posten in Bahrenborstel, erklärt Laura Meier. Das sei da nicht abzusehen gewesen. Susanne Weigelt-Siegmann verlässt diesen Leitungsposten aus persönlichen Gründen, „was uns wahnsinnig leidtut“, erklärt Ulrike Hirth-Schiller, Geschäftsführerin des DRK Kreisverbandes Diepholz.

Mit Laura Meier folge ihr jemand, „von dem wir das Gefühl haben, dass sie schon immer bei uns ist.“ Manche der Tagespflegegäste haben in Laura Meier bereits die „Lütte“ erkannt, die sie aus dem Dorf kennen. Meier selbst, ledig, ist vor knapp einem Jahr erst nach Scholen gezogen. Änderungen im Betrieb der DRK-Tagespflegeeinrichtungen Bahrenborstel stünden derzeit nicht auf dem Programm, erklärt Meier. Weiterhin an ihrer Seite als Stellvertreterin bleibt Heike Stelloh. Die freut sich über den Altersmix im Team, der für die Gäste nur positiv sei. Die Tagespflege ist von montags bis freitags geöffnet und alle 14 Tage auch samstags. „Das reicht auch, ich will am Samstag mal ausschlafen“, laute ein Kommentar so mancher Gäste.

Tatsächlich sei es ein anstrengender Tag, auch für die Gäste, erinnert Hirth-Schiller. Die morgendliche Routine mit dem Pflegedienst, die Fahrt zur Tagespflege, wo zusammen gefrühstückt werde. „Das ist getaktet“, sagt Hirth-Schiller. Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher dankte namens der Samtgemeinde, ebenso namens des Bahrenborsteler Bürgermeisters Matthias Stelloh. Beide seien froh, mit dieser Einrichtung mitten im Ort ein Angebot für die ältere Bevölkerung zu haben.

Wichtig sei die Einbindung des Angebots in die Dorfgemeinschaft, hier stehe der DRK-Ortsverein mit Vorsitzender Jana Niehaus an der Seite des Teams. Ein herzlicher Dank gelte Susanne Weigelt-Siegmann, die sich mit ihrem Team den Mitbewerbern gestellt habe. Die DRK-Tagepflege in Bahrenborstel biete eine Hilfe dabei, selbstbestimmt und in Würde zu altern und sei eine Entlastung für die pflegenden Angehörigen. „Die Herausforderungen, die vor uns liegen sind riesig“, sagt Hirth-Schiller mit Blick auf Flüchtlingen, Schutzsuchende und Asylbewerber und daraus resultierende Aufgabe für DRK-Einrichtungen im Landkreis. „Da werden wir nochmal an unser Grenzen gehen. Die verschieben sich täglich nach oben, aber wir haben tolle Mitarbeitende, tolle Kollegen. Ein geht nicht, gibts hier nicht. Wir schaffen das immer alles.“

Eine besondere Beziehung bestünde dabei zur Samtgemeinde Kirchdorf: Eine Vielzahl an Mitarbeitenden im DRK stamme aus den sechs Mitgliedsgemeinden – und die Schaffung von wohnortnahen Arbeitsplätzen sei ein wesentlicher Wohlfühlfaktor für die Mitarbeitenden. Auch das ein Grund, warum Hirth-Schiller die Frage verneint, ob auch der DRK-Kreisverband Personalprobleme habe, wie so viele Unternehmen. Kammacher spielte den Ball zurück: Mit dem DRK habe man einen Geschäftspartner, „der sich traut“. Etwa, ein Konzept zu entwickeln, wie eine alte Gaststätte in eine moderne Tagespflege verwandelt werden kann.