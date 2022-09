Laufende und geplante Projekte der Wasserversorgung Sulinger Land

Die Baustelle „Hasenkamp“ wird beendet, die Sperrung aufgehoben. © S. Wendt

Varrel – „Noch sind wir in der glücklichen Lage, einen Stromvertrag inklusive des Jahres 2023 zu haben, aber 2024 wird es interessant“, blickt Andreas Geyer nach vorne. Der Geschäftsführer der Wasserversorgung Sulinger Land blickt, wie andere, gespannt auf das, was da noch kommt.

Die Inflation habe sich – noch – nicht auf die Entgelte ausgewirkt, erklärte Geyer, anhand der Wechselwirkung von Kosten, Gebühreneinnahmen, der Preisentwicklung von Fixkosten und der Anpassung von Wasserentnahmegebühren. Trotz der Fülle an Baustellen seien die Materialaufwendungen rückläufig. Allerdings: „Wir haben zwar weniger Schadensfälle, aber wenn, dann sind die deutlich höher.“

Geyer gab den Mitgliedern der Verbandsversammlung, die am Dienstag unter Leitung von Vorsitzendem Gerd Göbberd im Varreler Gasthaus Hartje tagte, einen Überblick über laufende Maßnahmen. Manche hätten aufgrund von Personalmangel oder Krankenständen in den beauftragten Firmen nicht wie geplant abgeschlossen werden oder starten können. Beispiel Schillerstraße in Sulingen: Arbeiten an der Hauptwasserleitung beginnen voraussichtlich im Oktober. Das bedeute, dass nur die Hauptwasserleitung verlegt werden könne, die Hausanschlüsse müssten bis März warten, bis das Wetter diese Arbeiten erlaube. Aufgrund der Verzögerung seien die Arbeiten im Bereich Galtener, Süd-, Hohe- und Schmiedestraße noch nicht abgeschlossen. Deshalb wiederum verzögere sich der Baubeginn im Sulinger „Getreideviertel“. Fertig sei die neue 3,5 Kilometer lange Verbindungsleitung von Brake nach Staffhorst. Und die Arbeiten in der Straße „Hasenkamp“ seien so gut wie beendet, bis auf kleine Restarbeiten. Die Baustelle mit Einbahnstraßenregelung werde abgebaut.

In Bezug auf den Bau des neuen Wasserwerkes in Sulingen sei ein erster kleiner Test erfolgt, nun starte ein „großtechnischer Versuch“ der neuen Art der Wasseraufbereitung. Für den Bereich der Abwasserprojekte stehen etliche Maßnahmen in der Warteschleife, insbesondere was die Kläranlagen in den Umlandkommunen betrifft.

Haushalterische Änderungen müssen dargelegt werden, Andreas Geyer stellte die Umplanungen vor. Eingespartes Geld an einer Stelle wird an anderer ausgeben. Beispiel: Die jährliche Kamerabefahrung habe „Handlungsbedarf im Schmutzwasserkanal der Parkstraße“ in Sulingen ergeben. Diese Sanierung solle zusammen mit der geplanten Sanierung Fillerdamm erfolgen. Die Arbeiten in der Parkstraße sollen im sogenannten Inliner-Verfahren erfolgen, was ein Aufreißen der Straße erspart, günstiger ist. Gleichzeitig werde der Mischwasserkanal „Am Deepenpool“ nicht mehr saniert, sondern „auf den Schmutzwasserkanal gelegt“. Gleiches müsste dann auch die Stadt mit den Regenwasseranschlüssen durchführen, lautet die Bitte. Dann könne der Kanal aufgegeben und verdämmt werden.

Das Trinkwasserrohrnetz wird jährlich überprüft, laut Andreas Geyer werde dazu eine Access-Datenbank genutzt, die Ende der Neunzigerjahre programmiert worden sei. Diese müsse nun ersetzt werden, es sei dafür ein „tolles Tool“ gefunden worden. Für die Software fallen 12 000 Euro Lizenzkosten sowie geschätzte 20 Prozent Implementierungskosten an – und Kosten für weitere kleinere Spezifikationen. Ein Gesamtbudget von 20 000 Euro sei einzuplanen als Änderung im Wirtschaftsplan 2022. Gut, dass der Planansatz für die Rohrnetzbaumaßnahme an der Gemeindeverbindungsstraße Kirchdorf-Nord um 20 000 Euro auf 60 000 Euro reduziert werden kann, weil die Maßnahme nicht komplett in 2022 umgesetzt wird. Die Versammlung beschloss die Änderungen einstimmig.

Den Geschäftsbericht des Jahres 2021 stellte Wolfgang Illies vor, Geschäftsführer der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Intecon. Da der Fachmann keine Fehler in den Büchern der Wasserversorgung finden konnte, erteilte die Versammlung einstimmig Entlastung. Illies hatte sich nicht allein die nackten Zahlen vorgenommen, sondern auch die Situation der Wasserversorgung in Bezug auf Klimaveränderungen, interkommunale Zusammenarbeit, Rahmenbedingungen der Wasserwirtschaft und eine Reihe weiterer Faktoren. Illies nutzte die Prüfung in Präsenz für eine gesamtheitliche Betrachtung der Arbeitsweise des Unternehmens. Sein Urteil: vorausschauende Arbeit, „sehr solide“. Als Beispiel nannte er die Zinsbindung, die auf einen zehnjährigen Zeitraum angesetzt worden sei, andere hätten 50 Jahre gewählt – und seien damit vom Bundesverwaltungsgericht „kassiert“ worden. „Alles richtig gemacht“, attestierte Illies.