Lauf- und Nordic-Walking-Treff durch die Heide

Von: Sylvia Wendt

Teilen

SV Heerde lädt ein zum großen Event für 15. Oktober / Veränderungen im Vorstand

Heerde – Nach den langen Corona-Einschränkungen läuft es in den Sparten Erwachsenenturnen, Nordic Walking, Kinderturnen und Fußball wieder rund, bilanzierte Vorsitzende Kerstin Vallan-Sprick bei der Jahreshauptversammlung der Sportler im SV Heerde. Auch die neuerdings von Elke Schomäker angebotenen Yoga-Kurse würden sehr gut angenommen. Die Vereinsmeisterschaft im Tischtennis entschied Thorsten Wege für sich, im Doppel siegten Carsten Dreyer und Michael Tegge.

Die Überprüfung der von Beate Plenge verwalteten Finanzen führte zu keinen Beanstandungen. Im nächsten Jahr sind Heino Ruräde und Rolf Lohmann für die Kassenprüfung zuständig. Aktuell zählt der Verein, inklusive der Kinder und Jugendlichen, 266 Mitglieder. Bei den Wahlen gab es Veränderungen im Vorstand, denn Schriftführer Dennis Meyer und seine Stellvertreterin Daniela Sprick standen beide nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Als großes Event angekündigt wird bereits jetzt ein Lauf- und Nordic-Walking-Treff durch die Kuppendorfer Heide – für Sonntag, 15. Oktober. sis / r.

Wahlen

Neu im Amt: Schriftführerin Merle Krickemann und Stellvertreterin Sinja Kellermann; im Amt bestätigt: Vorsitzende Kerstin Vallan-Sprick, Spartenleiter Fußball und Jugend-Fußball Lars Gehlenbeck, Spartenleiterin Walken/Leichtahtletik Irmtraud Klußmann, Spartenleiterin Gymnastik Erika Logemann, Obmann Schiedsrichterwesen Carsten Drafz

Ehrungen

Ehrenmitglieder – für das Jahr 2021: Helmut Stelloh, Otto Nordholz, Gudrun Lohmann, Dieter Müller (alle in Abwesenheit); für das Jahr 2022: Regina Tiedemann, Wilhelm Sprick (beide in Abwesenheit), Henry Meyer, Marita Meyer, Rolf Lohmann, Wilhelm Hespos; für das Jahr 2023: Heidrun Gehlenbeck, Udo Meyer (beide in Abwesenheit), Anette Hoyer



50 Jahre Mitglied – 2021: Walter Lübber (in Abwesenheit), 2022: Heinfried Hoyer



25 Jahre Mitglied – 2021: Thorsten Klingenberg und Bernd Tönjes (beide in Abwesenheit), Mathias Falldorf; 2022: Marina Drafz, Thomas Plenge, Kerstin Meyer, Hannelore Meindertsma, Gerard Meindertsma (alle in Abwesenheit), Heino Ruräde und Marco Ruräde