Langjährige Betreuer nehmen Abschied

Von: Sylvia Wendt

Geehrte und verabschiedete Mitglieder mit Gratulanten – vorne links Marc Wiegmann und Carolin Schulz-Schwenker, die das Betreuerteam verlassen. © Feuerwehr-Jugend-Spielmannszug

Wahlen und Ehrungen beim Feuerwehr-Jugend-Spielmannszug Wehrbleck

Wehrbleck – 38 Mitglieder zählt der Feuerwehr-Jugend-Spielmannszug Wehrbleck aktuell. Nur eine der Informationen, die bei der Jahreshauptversammlung zu hören waren, der ersten offiziellen Zusammenkunft seit 2019.

Die Wehrblecker Kombination aus Spielleuten und Jugendfeuerwehr ist eine seltene, vielleicht sogar einzigartig. Muss man ein Instrument spielen können, wenn man mitmachen will beim Feuerwehr-Nachwuchs? „Nein“, versichert Schriftführerin Charline Abeling. Die Jugendlichen können auch „nur“ Mitglied in der Jugendfeuerwehr sein, die leitet Jugendwart André Wiegmann. Nina Gödeker indes ist zuständig für den Bereich der Spielleute.

Und die haben das Musizieren nicht verlernt, wie 2022 bei Auftritten, etwa bei den Schützenfesten in Strange und Wehrbleck und dem Laternenfest im Wehrblecker Kindergarten, zu hören war. 18 Übungsdienste standen im Kalender. Weitere neun Dienste folgten in der feuerwehrtechnischen Fortbildung. Vom Samtgemeindezeltlager in Barenburg im Juli bei extremer Hitze kehrten die Wehrblecker mit einem sehr guten zweiten Platz in der Gesamtwertung zurück. Beim Volleyballturnier im November verteidigten die großen Mädels ihren Titel aus dem Vorjahr.

Die Versammlung wählte Levke Wacker und Mathis Schmidt als neue Jugendsprecher. „Löschzwerg des Jahres“ ist Mathis Schmidt, der 25 von 27 Diensten der Jugendfeuerwehr absolviert hat. „Spielmops des Jahres“ ist Désirée Reuter, die an 17 von 18 Diensten des Spielmannszuges teilgenommen hat. Dank gelte Cord Wiegmann, Helmut Töpperwien und Ingrid und Wolfgang Ahlers für deren Unterstützung beim Zeltlager sowie der Bereitstellung des Lagerplatzes.

Verabschiedet aus der Jugendfeuerwehr und dem Betreuerteam wurden Marc Wiegmann, der 15 Jahre aktiv als Mitglied und Betreuer gewirkt hat, und Carolin Schulz-Schwenker, die 26 Jahre aktiv als Mitglied und Betreuerin dabei war. Beide erhielten als Dank Fotocollagen und Präsentkörbe.

Der erste Dienst der Jugendfeuerwehr beginnt am 9. Februar um 17.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Wehrbleck. Der Spielmannszug übt nach Absprache. sis/r.