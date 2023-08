Landpartie in die „Borgward“-Geschichte

Von: Sylvia Wendt

Wilhelm (links) und Carl Friedrich Wilhelm Borgward. © Picasa

„Tag der offenen Tür“ an der Jagdhütte Tecklenborg in Bahrenborstel

Bahrenborstel – Ein Schatzkästchen mitten im Wald, mit einer spannenden Geschichte ist am Sonntag, 27. August, nach langer Zeit geöffnet: Ab 13 Uhr wird zum „Tag der offenen Tür“ an die Jagdhütte Tecklenborg in Bahrenborstel eingeladen.

Die Jagdhütte wurde um 1930 gebaut. Der Bremer Unternehmer Wilhelm Tecklenborg war ab 1933 Jagdpächter der Jagd in Bahrenborstel. Ziel des Heimatvereins „op den Borne“ Bahrenborstel ist es, die historische Einrichtung und das Flair der Hütte zu erhalten. Beim Betreten derselben hat man sofort das Gefühl, in die 1930iger Jahre versetzt worden zu sein, denn Hütte, Mobiliar sowie Einrichtung sind komplett erhalten. Auch die Einrichtung der Küche ist vollständig erhalten, das Original Tecklenborgische Geschirr steht in den Schränken und die grünen Lodenmäntel von Jenny und Wilhelm Tecklenborg hängen im Wandschrank. „Auf der Eckbank am großen Esstisch in der Stube haben bekannte Persönlichkeiten wie Carl Friedrich Borgward, Robert Pferdmenges Mitbegründer der CDU und enger Berater von Adenauer sowie Franz von Papen der 1932 Reichskanzler wurde gesessen und waren hier oft zu Gast“, berichtet Irmgard Krebs. 1925 werden Wilhelm Tecklenborg und Carl Friedrich Borgward Teilhaber, beide gründen die „Hansa Lloyd Borgward & Tecklenborg Werke“ in Bremen. Berühmte Automarken wie Hansa, Isabella und Goliath wurden dort gebaut. Während des 2. Weltkrieges hielt sich die Familie überwiegend in Bahrenborstel auf. In der geschnitzten Truhe im Wohnzimmer befindet sich eine Inschrift „Kriegsweihnachten 1942 W.T“.

Die Jagdhütte Tecklenborg ist Sonntag geöffnet. © Privat

Am Sonntag, 27. August, heißt es: Kaffee und Kuchen genießen, im Holzbackofen wird vor Ort Butterkuchen gebacken und: „Wir informieren mit Erzählungen über die Entstehung und Einrichtung der Hütte und das interessante Leben ihrer einstigen Bewohner“, erklärt Irmgard Krebs für den Heimatverein, der eine große Bilderausstellung zum Thema im Nebenhaus der Jagdhütte vorbereitet. Für die Kinder unter den Besuchern gibt es ein eigenes Programm: Die Gruppe der „Dorfkids“ lädt ein zur Schatzsuche im Wald, wer möchte, kann filzen und eine „Riesensandkiste“ ist aufgeschüttet. Zu finden ist die Jagdhütte am Ortsausgang Bahrenborstel in Richtung Heerde, an der Heerder Straße, in Höhe der Einbiegung „An den Kuhlen“ steht ein Hinweisschild „Jagdhütte Tecklenborg“. sis/r.