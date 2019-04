Spargelsaisoneröffnung bei Thiermann: Neue Königin, Grußworte und Zauberei

Wie man das Marketing und seine Fallstricke entlarvt oder: Wie zusammenkommt, was zusammengehört. Für beides muss man zaubern können – und Prof. Dr. Claudius Schmitz tat genau das am Freitag zur Spargelsaisoneröffnung im Kirchdorfer Ortsteil Scharringhausen.

Scharringhausen - Von Sylvia Wendt. Der Mann ist Professor für Handel und Marketing an der westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen, Unternehmensberater, Coach heißt es in seiner Vita. Und er sei Top-Redner. Das ist nicht gelogen. Der Kreis der Gäste, die Familie Thiermann jährlich im großen Gastronomiezelt zur offiziellen Spargelsaisoneröffnung versammelt, umfasst neben Freunden, Nachbarn und Mitarbeitern auch Geschäftspartner aus unterschiedlichen Bereichen wie Politik, Verwaltung, Finanzen, Wirtschaft und Co. Sie alle mögen nicht nur zum ersten opulenten Spargelessen der Saison zusammenkommen, sondern auch zu Gesprächen, ermunterte Gastgeber Heinrich Thiermann.

Die Spargelsaisoneröffnung auf dem Hof Thiermann ist ein bisschen auch ein Präsentieren dessen, was sich auf dem Land realisieren lässt. Der ländliche Bereich, das Leben auf dem Land – gerne wird es belächelt. „Wohlfühlfaktor Deutschland? Das stimmt“, hatte Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher ein klares Votum für das Leben auf dem Land abgegeben, als er die Gäste begrüßte. Die ländliche Bevölkerung sei bereit, sich zu engagieren, Politik und Verwaltung müssten die Rahmenbedingungen schaffen und dabei transparent agieren, nicht im „verschlossenen Kämmerlein“. Das schüre Angst und die sei kein guter Ratgeber.

„Auf dem Land leben lohnt sich“

Kultusminister Grant Hendrik Tonne lobte die Gastgeber, mit deren Namen Gutes verbunden werde – und damit machten sie allerbeste Werbung für den ländlichen Raum. Er möchte die jungen Leute, die in die Städte strömen, gerne erinnern daran, ihre Blicke schweifen zu lassen: „Auf dem Land leben lohnt sich.“

Barbara Otte-Kinast, Niedersächsische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, verpasste sowohl die Eröffnung als auch das Essen, versprach aber, dass sie sich als Ministerin starkmache für eine starke Landwirtschaft: „Meine Aufgabe ist es, Ihnen den Rücken zu stärken“. Otte-Kinast forderte dafür Zusammenhalt, eine offene und ehrliche Zusammenarbeit, im Dialog zu bleiben – und konstruktiv zu streiten.

„Interesse der Kunden als Chance nutzen“

Landrat Cord Bockhop hielt sich in seinem Grußwort kurz, thematisierte die Landwirtschaft und mahnte: „Landwirte sind auch Menschen, freuen wir uns, sie zu haben. Und dass sie gesunde, hochwertige und preiswerte Lebensmittel in einer großen Vielfalt produzieren.“ Der Chef war verhindert, deshalb genoss Hermann Hermeling, stellvertretender Präsident der Landwirtschaftskammer Niedersachsens, den Termin in Scharringhausen. Er forderte einen offenen Umgang mit den kritischen Fragen der Verbraucher. Es gelte, das Interesse des Kunden als Chance zu nutzen. Ähnlich äußerte sich auch Fred Eickhorst, Geschäftsführer der Spargel- und Beerenanbauer in Niedersachsen, nur weniger diplomatisch. Er wetterte gegen eine Gesellschaft mit doppelter Moral, in der alle zurück zur Natur wollten – aber nicht zu Fuß. Gefordert werde Regionalität, gekauft aber im Discounter.

Marten Lensch wirbt für Dankbarkeit

Am 64. Tag als Superintendent des Kirchenkreises Grafschaft Diepholz war es Marten Lensch, der die Gäste zurückholte in den Humor – und wer eigentlich den Tisch decke. Lensch warb für Dankbarkeit: Dafür, dass die Umwelt geschützt werde und dafür, was der Schöpfer geschaffen habe.

Kirchdorfs Pastor Klaus-Joachim Bachhofer griff die Idee auf, und wählte als Tischgebet für die mehrere Hundert umfassende Teilnehmerzahl jenes, das im Hause Lensch zum Alltag gehört: „Alle guten Gaben, alles was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Wir danken dir dafür.“

Info: Storytelling

Storytelling sei das Geheimnis dahinter, wie man Menschen für Themen begeistern könne. Geschichten erzählen: Das kann man auf unterschiedliche Art. Prof. Dr. Claudius Schmitz macht nicht zuviel der Worte, sondern lässt auch Taten sprechen. In seinem Fall Zauberkünste. Tausendfach geübte Handgriffe sind es, die einen Trick gelingen lassen – und den Zuschauer staunen.

Nicht anders reagieren die Gäste der offiziellen Spargelsaisoneröffnung, als Schmitz das kleine Marketing-ABC mittels Zaubertricks erklärt. Geschichten schaffen Begehrlichkeiten. Dem Kunden ein Lifestyle-Erlebnis bescheren. Wenn du Gehör finden willst, musst du etwas Neues zu sagen haben – dann lohnt sich auch die PR. Unternehmen brauchen einen guten Chef, dann läuft auch die Firma. Wie spreche ich die Leute richtig an? Mit Humor.

+ Prof. Dr. Claudius Schmitz. Foto: Wendt

Wie kann man die Wünsche der Menschen erraten? Schmitz verpackt Themen von Amortisationsrechnungen bis Marketingstrategien in dazu passende Zauberkunst, wohlwissend um die Grundlage für eine erfolgreiche Veranstaltung: Jeder müsse aus ihr etwas mitnehmen können. Das haben die Gäste. Die Zauberkünste bleiben im Gedächtnis: Ob das „Seil“, die Karten, der Titanic-Film in Emojis erzählt oder die zerrissenen Bilder, die am Ende wieder ein Ganzes ergaben.