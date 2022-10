Landkreis Diepholz: Mann erliegt schweren Brandverletzungen

Von: Johannes Nuß

Beim Befüllen eines Benzinfeuerzeuges zog sich ein 59-Jähriger tödliche Brandverletzungen zu. (Symbolbild) © IMAGO/imagebroker/theissen

Ein 59-Jähriger aus dem Landkreis Diepholz war am Dienstagabend mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus gekommen. Dort erlag er seinen Verletzungen.

Freistatt – Mit schweren Verbrennungen wurde am Dienstagabend, 25. Oktober 2022, gegen 19:00 Uhr ein 59-jähriger Mann aus Freistatt (Landkreis Diepholz) in Niedersachsen in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie die Polizei berichtet, verstarb der Mann kurz darauf.

Landkreis Diepholz: Mann erliegt schweren Brandverletzungen – Benzinfeuerzeug befüllt

Zuvor hatte sich der Mann beim Befüllen eines Benzinfeuerzeuges so schwere Brandverletzungen zugezogen, dass er ins Krankenhaus musste. Er sei nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler selbst in Brand geraten, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch, 26. Oktober 2022. Ersthelfer konnten die Flammen zusammen mit der Feuerwehr schnell löschen.

Der Verletzte kam zunächst in ein Krankenhaus in Sulingen, wurde von dort aber mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg geflogen. Dort starb er in der Nacht auf Mittwoch. Der Mann wohnte in einer Wohnung für abhängige und psychisch Kranke Menschen und war in seiner Bewegung eingeschränkt.

