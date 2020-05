„Lämmis“ bei den Jungzüchtern

Strange – Lieselotte sieht aus wie ein Bilderbuchschaf. Also, wie sich jeder wohl ein Schaf vorstellt: Kurze, krumme Beinchen, die ein richtig dickes Wollpaket tragen müssen, und dazu ein weißer Kopf. Lieselotte ist eines von sechs Mutterschafen, die zur Herde von Simona und Marius Kellermann aus dem Wehrblecker Ortsteil Strange gehören. Bock Hennes kann sich nun erst einmal ausruhen, im November dürfte er dann wieder...

Die sechs Mutterschafe haben jedes zwei Schafe bekommen, eines jedoch fanden Simona und Marius Kellermann leider tot auf der Weide vor – das andere samt Mutter aber wohlauf. Die Neu-Landwirte hatten Ablammboxen im Stall vorbereitet, sich mit befreundeten Züchtern ausgetauscht, auf die Lauer gelegt – und doch nicht jede Sekunde dabei sein können. Wie bei vielen zweibeinigen Müttern auch, kam der Nachwuchs der neugegründeten „Stranger Herdwicks“ Herde in den Nachtstunden zur Welt.

Die Verbundenheit mit den Tieren, die Lust an der Landwirtschaft und die tiefe Freude über die Lämmer kommt zum Ausdruck, wer mit dem Jungzüchterpaar spricht. Fünf Auen und sechs Böcke – alle noch im schwarzen Kleid der Jungschafe – vergrößern die Herde, lassen ihre Zahl auf jetzt 18 ansteigen. Alle gesund, die neue Schafgeneration hört übrigens durchweg auf Namen mit H. Da kommen sie nach dem Vater, Hennes. Simona Kellermann kennt jedes Lämmchen beim Namen. Marius vor allem sein Lieblingstier: Jungbock Hermann, der verspreche so etliche Zuchtmerkmale hundertprozentig zu erfüllen.

Jedes Tier wird genau vermessen und gewogen: Simona und Marius Kellermann berechnen für jedes individuell einen besonderen Futterzusatz. Mittlerweile sind sie geschult darin und ist die Fütterung in etwa einer halben Stunde erledigt, ohne Krauleeinheiten.

Coronabedingt ist Lehrerin Simona noch nicht täglich im Einsatz an der Schule und Ehemann Marius arbeitet derzeit eine reduzierte Stundenzahl, steigt am frühen Nachmittag wieder in die Arbeit auf der idyllischen „Farm“ ein. Das Paar erfüllt sich im Wehrblecker Ortsteil Strange, wie berichtet, einen Traum. Die beiden Hütehunde Greta und Elli müssen sich nun langsam daran gewöhnen, dass Ballspiele nichts mit Schafehüten zu tun haben. Trainiert wird das beim Wechsel der Herde von der Haus- hinüber zur Tagesweide. Beide Areale sind gesichert. Nein, Überfälle von Wölfen fürchtet das Paar nicht. Eben wegen der aufwendigen Sicherung mit stromunterlegten Zäunen. Die im Übrigen auch der Nachbar für seine Tiere habe.

Einmal im Quartal steht das Klauenschneiden an. Da müssen die Neuzüchter Zeiten verbessern: Der Profi benötige pro Tier etwa zwei Minuten, „wir liegen da noch bei zehn“, sagt Marius Kellermann. Ganz entspannt übrigens, denn das Paar sammelt eifrig Erfahrungen, lernt dazu, verbessert sich, ändert, was zu ändern wäre. Die Infogespräche mit versierten Züchtern sind stets willkommen, das Fachwissen der beiden wächst.

Und auch die Tiervielfalt. Nach Kater Mupf den Australian Shepherds Elli und Greta sowie den „Stranger Herdwicks“ sollen sich Schweine dazugesellen und Hühner. Für die Schweine haben Simona und Marius Kellermann gerade einen offiziellen Antrag auf Freilufthaltung gestellt.

Zwei bis drei „Bunte Bentheimer“ Schweine sollen demnächst nach Strange ziehen.