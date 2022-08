Kuriose Disziplinen zur Premiere in Bahrenborstel

Das Stapeln von Kisten gehörte zu den Aufgaben des Jugendtags. © Karolin Reinert

Bahrenborstel – Bungee-Run, Stockfangen und Kistenklettern – in diesen kuriosen Disziplinen traten am Samstag junge Sportler gegeneinander an. Im Rahmen des Sportwochenendes des TSV-Holzhausen-Bahrenborstel wurde erstmals auch ein großer Jugendtag auf die Beine gestellt.

Es galt, möglichst viele Stempel an jeder der Stationen für den eigenen Laufzettel zu ergattern, um sich so am Ende ein Freigetränk zu erspielen. Während einige der Sportarten recht selbsterklärend waren, wie beispielsweise der Axtwurf auf eine Zielscheibe, setzten andere etwas mehr Vorstellungsvermögen voraus. Beim Kistenklettern etwa wurden, gesichert durch eine Kletterausrüstung, Getränkekisten zu einem Turm gestapelt und dabei erklommen. Dabei legten sich die Kinder und Jugendlichen sichtlich ins Zeug. Bis zu 16 Kisten und somit einige Meter hoch konnte ein solches Bauwerk schon einmal werden.

Ermöglicht habe den speziellen Jugendtag mit seinen vielfältigen Aktionen eine Förderung des Landessportbunds, erklärte der erste Vorsitzende Tobias Sandmann. Ziel sei es gewesen, „die Kids nach Corona wieder in Gang zu bringen – da habe ich gedacht, das passt, das machen wir.“

Aber wie kommt man auf derart kuriose Disziplinen? Sobald die Grundidee stand, habe sich Sandmann mit André Schröder, der für den Aufbau zuständig ist, zusammengesetzt und „einfach geschaut, was dabei rauskommt. André hat immer gute Ideen. Dabei ist dieses Projekt dann gereift“, verriet der Vorsitzende.

Neben dem Aufgabenparkour gab es eine Hüpfburg, Elfmeterschießen für Interessierte allen Alters und kulinarische Verpflegung von den „Dorfkids“. Teil des Sportwochenendes waren außerdem verschiedene Fußballspiele, Laufstrecken, ein „Beerpong“-Turnier und vieles mehr.