Künstlerinnen beweisen musikalische Vielseitigkeit

Trio „art deco“ lässt in Varrel Stücke der „goldenen Zwanziger“ und Artverwandtes erklingen

+ Das Trio „art deco“ – Ursula Daues, Nicola Köweker und Kathleen Reetz (von links) – wurde vom Publikum nicht ohne Zugaben entlassen. Foto: Kropf

Varrel - Von Gerhard Kropf. 2020 prangte in großen silbernen Ziffern über der Bühne, und mit einem Glas Sekt wurden die Besucher des Neujahrskonzertes des Vereins Kultur im Küsterhaus Varrel am Sonntagabend in den Zwanzigerjahren dieses Jahrhunderts willkommen geheißen – der Musik dieser Dekade im vergangenen Jahrhundert, oft als „goldene Zwanziger“ bezeichnet, hat sich das Trio „art deco“ verschrieben, den beschwingten Melodien mit oft frech-frivolen Texten.