Kreisseniorenbeirat fordert Hitzeschutz für Heimbewohner

Von: Anke Seidel

Wenn Sonnenschein und Hitze zunehmen, braucht es Strategien, um Menschen zu schützen. © Arno Burgi / dpa

Wilfried Seifert, Mitglied im Kreisseniorenbeirat im Kreis Diepholz, fordert ein Konzept , um Heimbewohner vor Hitze zu schützen.

Landkreis Diepholz – Sonnenschein und Temperaturen von 25 Grad prognostiziert die Wettervorhersage für den morgigen Sonntag. Damit steigt die Vorfreude auf den Sommer. Ob er so heiß wie in den Vorjahren wird, bleibt abzuwarten. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) war zumindest der Sommer 2022 einer der vier wärmsten seit 1881. Nach Auswertung von rund 2 000 Messstationen kommt der DWD zu dem Schluss: „Wir dürften damit in Zeiten des Klimawandels einen bald typischen Sommer erlebt haben.“

Wilfried Seifert: Hitzeschutzkonzepte aus Berlin oder Hessen könnten adaptiert werden

Genau der könnte für einige Menschen – wenigstens im sprichwörtlichen Sinn – enorme Schattenseiten mit sich bringen. Davon ist Wilfried Seifert aus Syke, Mitglied im Kreisseniorenbeirat, fest überzeugt und hat bereits in mehreren Gremien ein Hitzeschutzkonzept für Menschen in stationären Einrichtungen wie Seniorenheimen oder Kliniken gefordert. Denn wie sehr die Bewohner solcher Einrichtungen im Hochsommer in einem Zimmer im Dachgeschoss leiden, hat der Syker im Super-Sommer 2018 in einer Reha-Einrichtung selbst erlebt.

„Für die Mitarbeiter gibt es das Arbeitsschutzgesetz und die Arbeitsstättenverordnung, aber für die Bewohner nichts Vergleichbares“, argumentiert Wilfried Seifert mit Blick auf das Land Niedersachsen. Dass eine Syker Senioreneinrichtung freiwillig ein solches Konzept erarbeitet und eine andere mobile Klimageräte angeschafft hat, empfindet Wilfried Seifert als lobenswert – aber bei Weitem nicht als ausreichend. „In Berlin und Hessen gibt es bereits Hitzeschutzkonzepte“, betont er – und genau die könne man doch auf Niedersachsen übertragen, sprich in Verordnungen einbetten: „Man muss das Rad ja nicht neu erfinden.“

DRK verfügt über einen Maßnahmenkatalog und sieht sich gut vorbereitet

Jetzt hofft der Syker inständig, dass sich sowohl Bundes- und Landespolitiker sowie die Verantwortlichen in der Verwaltung des Themas annehmen – damit am Ende alle Betroffenen auch im Landkreis Diepholz von diesem Schutz profitieren können. „Zwei Prozent der Bevölkerung lebt in einer stationären Einrichtung, 98 Prozent aber zu Hause“, sagt Wilfried Seifert – und ist überzeugt, dass ein Hitzeschutzkonzept auch pflegende Angehörige sensibilisieren könnte.

Welche Maßnahmen greifen an extrem heißen Tagen in stationären Einrichtungen im Landkreis Diepholz? Im Kreisverband Diepholz des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der die drei Seniorenheime Barrien, Syke und Barnstorf betreibt, gibt es dafür eine Verfahrensanweisung, berichtet Kreisgeschäftsführerin Ulrike Hirth-Schiller, die ganz konkrete Maßnahmen für die Praxis beschreibt. Sie gelten, wenn die Raumtemperatur über 26 Grad Celsius steigt. Dazu gehören die zeitweise Verlegung von Bewohnern in kühlere Räume, kalte Fußbäder, Kühlung durch feuchte Tücher oder natriumreiche kühle Getränke, die eine Speicherung der Flüssigkeit im Körper bewirken können. Bei Bedarf könne die Trinkmenge von Heimbewohnern auch dokumentiert werden, um eine ausreichende Versorgung sicher zu stellen. Vor dem Hintergrund solcher und weiterer Maßnahmen stellt Ulrike Hirth-Schiller fest: „Wir sind vorbereitet.“

Kliniken Landkreis Diepholz: Bassum am besten geschützt, Sulingen am schlechtesten

An den drei Kliniken des Landkreises Diepholz greifen ebenfalls ganz praktische Maßnahmen, wenn die Temperaturen extrem steigen. Baulich sei die Lage in den drei Krankenhäusern differenziert zu betrachten, stellt Uwe Lorenz als Geschäftsführer des Klinikverbunds klar. Demnach ist die Klinik in Bassum vor extremer Hitze relativ gut geschützt, weil sie erst nach 2007 umgebaut und erweitert worden war. „Die neuen Fenster lassen nicht so viel Hitze durch“, nennt Uwe Lorenz einen Aspekt.

Anders sei die Lage am deutlich älteren Krankenhaus in Sulingen. Die Betonfassade auf der Südseite der Klinik heizt sich im Sommer auf. Das sei mit keiner Maßnahme abzumildern, so die Feststellung des Geschäftsführers, der deshalb von einem „großen Kümmernis“ spricht.

Baulich bedingt sei die Lage an der Klinik Diepholz besser als in Sulingen, aber nicht so gut wie in Bassum. Aber alle drei Krankenhäuser verfügen auf ihren Intensivstationen über Klima- und Lüftungsanlagen.

Szenario für den Bau der Zentralklinik in Borwede: Zieltemperatur 19 Grad auch bei +40 Grad Außentemperatur

Bei der Planung der neuen Zentralklinik in Borwede reagieren die Beteiligten ganz handfest auf den Klimawandel und die damit verbundenen Wetterextreme. „Ein Spezialplaner berechnet die Wärmelasten“, beschreibt Uwe Lorenz ein Konzept, dass sich speziell mit einer Strategie gegen Hitzephasen in der neuen Klinik befasst, also stabile Temperaturen zum Ziel hat.

Das Szenario berücksichtigt Außentemperaturen von mehr als 40 Grad. Solche Einflüsse würden in der Bauphysik berücksichtigt, erläutert Uwe Lorenz – und nennt ein ganz konkretes Beispiel: Die Zentralklinik erhalte zum Beispiel eine Fußbodenheizung, die im Sommer auch mit gekühltem Wasser betrieben werden könne.

Ein wichtiges Kriterium sei der Wärmedurchgangskoeffizienzwert, also der Wärmedurchgang durch das Gebäude. Danach wird die Zieltemperatur ermittelt. In den Aufenthaltsräumen zum Beispiel liegt sie bei 19 Grad.