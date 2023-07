Kreisjugendfeuerwehrzeltlager 2024: Kirchdorfer stellen Logo vor

Das Logo für das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager 2024 in Kirchdorf präsentiert das Orga-Team: Reiner Wittig, Nico Harzmeier, Julian Plenge, Fabian Ackermann, Philipp Lahmann, Jan Henrik Heuermann und Rolf Stubbemann (von links). © Jugendfeuerwehr Kirchdorf

Kirchdorf – Die Planungen für das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager 2024 in Kirchdorf laufen bereits auf Hochtouren. Das jüngste Ergebnis: Das Logo!

Das Orga-Team des Zeltlagers hatte die Schüler der Grundschule Kirchdorf um kreative Mithilfe bei der Gestaltung eines geeigneten Logos gebeten. „Die Kids der 3. und 4. Klasse zögerten nicht lange und malten, was das Zeug hält“, freute sich das Orga-Team über eine große Auswahl. Die besten Ideen wurden zusammengefügt: So ist ein Storch zu sehen – seit einigen Jahren sind mehrere der Vögel in Kirchdorf heimisch geworden. Er fliegt über die Zelte des Kreisjugendfeuerwehrzeltlagers und hält Ausschau. Im Hintergrund ist das Dorfbild zu erkennen, unverkennbar: die Kirche. Und im Vordergrund die Heide.

„Ein großer Dank geht an die Kids und ihre Lehrer, die uns mit großartigen Ideen und Zeichnungen unterstützt haben“, teilen die Organisatoren mit. Dank gelte ebenfalls Rolf Stubbemann, der ein Modell einer Schlauchbrücke gebaut an: Daran kann das Banner aufgehängt und auf dem Zeltlager in Weyhe präsentiert werden, das am 8. Juli beginnt. Wer sich das Logo live anschauen möchte, ist herzlich eingeladen, die Jugendfeuerwehr Kirchdorf im Weyher Zeltlager zu besuchen. Der offizielle Besuchertag der Jugendfeuerwehr Kirchdorf ist Donnerstag, 13. Juli: „Wir freuen uns aber auch an jedem anderen Tag über Besuch. Und freuen uns auf ein tolles Zeltlager in Weyhe.“